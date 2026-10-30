Conoce qué aparatos consumen más debido a factores como la potencia y el tiempo total que permanecen conectados y encendidos.

Una de las mejores formas de ahorrar y cuidar la economía del hogar es conocer bien el costo de los consumos. En el caso de la energía, cada electrodoméstico necesita una determinada cantidad de electricidad para funcionar, y esta variación puede impactar fuertemente en las facturas si no se toman medidas preventivas.

Según la empresa eléctrica municipal de Santa Clara, California, Silicon Valley Power, conocer el costo energético de los electrodomésticos puede ayudar a saber cuáles gastan más para así tenerlos prendidos la menor cantidad de tiempo posible, y a la vez cuáles conviene comprar en caso de que se estén buscando mejores opciones y con menor cantidad de consumo.

¿Cómo se mide el consumo para controlar los gastos?

El consumo de electricidad se mide en kWh y para calcular cuánto cuesta utilizar un electrodomésticos se debe multiplicar la energía que consume por el precio de cada kWh.

Según los últimos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) vía FRED el precio promedio de electricidad en septiembre 2026 fue de US$0.196 por kWh en septiembre de 2026 .

Para guiarse, se puede tomar como referencia los siguientes consumos en base a este precio promedio:

100 kWh: US$19.60.

200 kWh: US$39.20.

300 kWh: US$58.80.

400 kWh: US$78.40.

500 kWh: US$98.00

1.000 kWh: US$196.00.

Se recomienda consultar los valores en las boletas correspondientes para poder hacer los cálculos de forma personalizada a cada caso.

El consumo de electricidad se mide en kWh y para calcular cuánto cuesta utilizar un electrodoméstico se debe multiplicar la energía que consume por el precio de cada kWh. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué electrodomésticos consumen más energía eléctrica en Estados Unidos?

Los consumos de los electrodomésticos se pueden dividir en tres categorías, según su potencia y tiempo de funcionamiento.

Los de alto consumo por funcionamiento continuo

Aunque su potencia no siempre es la más elevada, estos electrodomésticos pueden generar un gasto importante de electricidad debido a que funcionan durante gran parte del día:

Refrigerador antiguo: aproximadamente 72 kWh mensuales.

Refrigerador Energy Star: entre 28 y 63 kWh mensuales.

Calentador eléctrico de agua: aproximadamente 440 kWh mensuales.

Calentador de agua con bomba de calor: entre 77 y 111,8 kWh mensuales.

Los de alta potencia pico

Son electrodomésticos que utilizan resistencias eléctricas para generar calor o motores de alta potencia. Si se utilizan durante períodos prolongados, pueden provocar aumentos importantes en la factura de electricidad:

Horno eléctrico: 2,3 kWh por hora de uso.

Aire acondicionado central: 3 kWh por hora de uso.

Calefactor eléctrico portátil: 1,5 kWh por hora de uso.

Secadora de ropa: 3,25 kWh por carga.

Lavavajillas con ciclo normal: 1,59 kWh por carga.

Lavadora con agua caliente y enjuague tibio: 6,3 kWh por carga.

Los de consumo silencioso

Algunos dispositivos continúan consumiendo electricidad incluso cuando no están en uso activo. Es el caso de televisores, consolas de videojuegos, decodificadores de cable, microondas con reloj y cargadores de celular conectados.

Este fenómeno se conoce como consumo fantasma o consumo en espera y, aunque suele ser reducido, puede acumularse con el paso del tiempo.

Entre los ejemplos se encuentran:

Computadora en modo de suspensión: entre 0,001 y 0,006 kWh por hora.

Decodificador de cable: aproximadamente 11,58 kWh mensuales.

Roku: aproximadamente 2,18 kWh mensuales.

Se recomienda consultar los valores en las boletas correspondientes para poder hacer los cálculos de forma personalizada a cada caso.

¿Cuáles son los consejos de Silicon Valley Power para ahorrar energía?

La empresa ofrece varias recomendaciones para reducir el consumo de electricidad en los hogares y evitar gastos innecesarios en las facturas.

Entre los principales consejos se encuentran: