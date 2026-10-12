Sin embargo, su uso tiene límites y no reemplaza al detergente ni a los productos específicos para quitar manchas difíciles.

El bicarbonato de sodio en el lavarropas puede ser un aliado para quienes buscan reducir los malos olores de las prendas y mejorar la limpieza cotidiana sin recurrir a productos adicionales costosos.

Este compuesto, conocido en Estados Unidos como baking soda, tiene propiedades químicas que le permiten neutralizar ciertos compuestos ácidos. No obstante, antes de incorporarlo a la rutina de lavado, conviene saber cuándo utilizarlo, en qué compartimiento colocarlo y qué precauciones tomar para evitar daños en la ropa en el electrodoméstico.

Para qué sirve poner bicarbonato de sodio en el lavarropas

El bicarbonato de sodio se utiliza principalmente como complemento del lavado para ayudar a controlar algunos olores y contribuir a la limpieza de prendas con suciedad ligera.

Entre sus posibles beneficios se encuentran:

Ayudar a reducir ciertos malos olores : puede contribuir a neutralizar compuestos responsables de olores desagradables en determinadas condiciones.

Complementar el lavado habitual : puede utilizarse junto con un detergente compatible, siempre que el manual del lavarropas lo permita.

Apoyar la limpieza de prendas con suciedad ligera: puede ser útil como complemento, aunque su eficacia depende del tejido y del tipo de mancha.

Acerca del último punto, una investigación publicada en marzo de 2025 en la International Journal of Research in Pharmacy and Allied Science comparó distintos métodos para tratar manchas en tejidos. El resumen del trabajo señala que las opciones naturales, entre ellas el bicarbonato y el vinagre, tuvieron un éxito moderado en determinadas manchas leves.

Cuadro comparativo de manchas y tipos de limpieza realizado por la investigación publicada en 2025 en International Journal of Research in Pharmacy and Allied Science. Mr. Pawar Jaydeep, Mr. Yalse Manoj, Mr. Sonawane Sumit, Miss. Vasave Vibhuti

Dónde se coloca el bicarbonato de sodio en el lavarropas

La forma de incorporarlo depende del diseño de la máquina y de las instrucciones del fabricante. En términos generales, hay una alternativa que debe evaluarse:

Directamente en el tambor: algunos usuarios incorporan el bicarbonato junto con la ropa, pero esto no debe hacerse sin comprobar que el fabricante lo permite y que el producto es compatible con las prendas.

La recomendación es evitar añadir bicarbonato a los compartimentos destinados al suavizante o al blanqueador, salvo que el fabricante indique expresamente que se puede hacer. Tampoco conviene mezclarlo con otros productos de limpieza sin verificar su compatibilidad.

Cuándo conviene añadir bicarbonato de sodio en el lavarropas

Puede considerarse como complemento ocasional cuando las prendas presentan olores leves que persisten después de un lavado normal, siempre que las etiquetas de cuidado permitan su uso.

Antes de recurrir a este producto, es importante identificar el origen del olor. Las prendas que permanecen húmedas durante mucho tiempo, por ejemplo, pueden necesitar un lavado adecuado y un secado completo, mientras que los olores persistentes en la máquina pueden requerir la limpieza del tambor, los cajones y los filtros según las indicaciones del fabricante.

También es importante no sobrecargar el tambor, retirar las prendas al terminar el ciclo y dejar secar la ropa por completo.