Prepararla en casa es sencillo y requiere pocos ingredientes (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

Hervir manzana, clavo de olor y canela es una alternativa casera para darle a la casa un aroma dulce, especiado y cálido, especialmente durante los meses más fríos en Estados Unidos.

Esta preparación, conocida como simmer pot, consiste en calentar ingredientes naturales en agua para que sus aromas se desprendan con el vapor y se distribuyan por diversos ambientes.

¿Para qué sirve hervir manzana, clavo de olor y canela?

La mezcla se utiliza para generar un aroma agradable en el hogar. La manzana aporta una nota frutal y dulce, mientras que la canela y el clavo de olor suman un perfil más intenso, especiado y cálido.

La explicación está en la química de los ingredientes. Al calentarlos, algunos de sus compuestos aromáticos volátiles pasan al vapor de agua y se dispersan en el aire. En la canela, uno de los principales responsables de su aroma característico es el cinamaldehído, mientras que el clavo de olor contiene eugenol, una sustancia asociada a su olor particular.

No es un tratamiento para enfermedades ni un método comprobado para purificar el aire, sino una forma sencilla de perfumar la cocina y otros espacios. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo preparar manzana, clavo de olor y canela para aromatizar la casa?

Ingredientes:

1 manzana cortada en rodajas.

2 ramas de canela.

5 o 6 clavos de olor.

3 o 4 tazas de agua.

Preparación:

Coloca las rodajas de manzana, la canela y los clavos de olor en una olla pequeña. Agrega el agua y lleva la mezcla a ebullición. Cuando comience a hervir, baja el fuego y deja que se mantenga a fuego lento. A medida que el vapor se desprenda, el aroma comenzará a sentirse en la cocina y los ambientes cercanos. Revisa el nivel del agua y agrega más si es necesario para evitar que la olla se quede seca.

La preparación puede mantenerse a fuego bajo durante un rato, siempre que se supervise. No es recomendable dejar la olla encendida sin vigilancia ni salir de casa mientras está sobre la hornalla.

¿Qué aroma produce la mezcla de manzana, canela y clavo?

El resultado es una fragancia que combina notas frutales, dulces y especiadas. La canela aporta un aroma cálido, el clavo de olor tiene un perfil más intenso y penetrante y la manzana ayuda a equilibrar la mezcla con un toque frutal.

En un trabajo publicado en la revista Food Chemistry, investigadores analizaron los compuestos aromáticos de diferentes especias y sus características. La canela y el clavo se destacan por la presencia de sustancias volátiles que contribuyen a sus perfiles aromáticos.