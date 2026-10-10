El uso masivo de teléfonos inteligentes se instaló en la sociedad y, desde entonces, cada vez es más difícil despegarse de estos dispositivos. Los fabricantes les añaden más funciones y se vuelven indispensables con cada actualización.

Lejos de solo cumplir la función de comunicar, el celular se convirtió en un compañero de todos los días, en una fuente de entretenimiento y hasta en una herramienta de trabajo. No obstante, existe un factor que casi nadie tiene en cuenta: la limpieza de estos dispositivos, que pueden acumular gérmenes y bacterias y traer consecuencias indeseables.

¿Qué bacterias pueden acumularse en la pantalla del celular?

De acuerdo con un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), se descubrió que en 27 teléfonos pertenecientes a un grupo de estudiantes de secundaria había más de 17.000 copias de genes bacterianos.

Cleveland Clinic afirma que los teléfonos celulares tienen siete veces más gérmenes que un asiento de inodoro. Algunas de las bacterias, hongos y virus que se pueden encontrar son:

Estafilococos

Salmonela

E. coli

Estreptococos

Moho

Clostridioides difficile

Según el Dr. Allan, en un artículo de Cleveland Clinic, algunas de estas bacterias pueden permanecer en las superficies durante horas, días e incluso semanas.

De acuerdo con un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), se descubrió que en 27 teléfonos pertenecientes a un grupo de estudiantes de secundaria había más de 17.000 copias de genes bacterianos. Shutterstock

¿Qué enfermedades y afecciones pueden provocar?

Los microorganismos que pueden acumular los celulares pueden causar distintos síntomas dependiendo de cuáles sean:

Escherichia coli (E. coli): determinadas cepas pueden provocar infecciones gastrointestinales, diarrea y dolores abdominales.

Salmonella: puede causar salmonelosis, una infección que suele provocar diarrea, fiebre y cólicos abdominales.

Campylobacter: puede producir infecciones intestinales acompañadas de diarrea, fiebre y dolor abdominal.

Clostridioides difficile (C. diff): puede causar infecciones intestinales, diarrea y, en casos graves, inflamación del colon.

Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA): puede provocar infecciones en la piel y, en casos graves, afectar otras partes del organismo.

Estreptococos: determinadas especies pueden provocar infecciones de garganta y de la piel.

¿Cómo recomiendan limpiar el celular y cada cuánto?

Cleveland Clinic recomienda limpiar el teléfono celular al menos una vez al día, especialmente si estuvo expuesto a superficies que podrían estar contaminadas. Se deben seguir los siguientes pasos:

Apagar el celular y retirar la funda protectora. Usar un paño suave y no abrasivo o una toallita apta para dispositivos electrónicos, siguiendo las recomendaciones del fabricante. Humedecer ligeramente el paño con una mezcla de media taza de agua destilada y media taza de alcohol isopropílico al 70%, cuando el fabricante lo permita. Limpiar suavemente la pantalla, los bordes y la parte trasera del teléfono, sin permitir que ingrese líquido en los puertos. Dejar que el dispositivo se seque completamente antes de volver a colocar la funda o utilizarlo. Limpiar la funda: si es de plástico, con la misma preparación, y si es de silicona, con agua tibia y detergente. Las de cuero pueden requerir cuidados específicos.

¿Qué otras medidas recomiendan?

Además de limpiar el teléfono de forma regular, Cleveland Clinic recomienda incorporar otros hábitos de higiene: