Conocer su significado ayuda a los conductores a anticipar el recorrido y evitar maniobras inesperadas.

La señal de tránsito rectangular con dos flechas negras que apuntan hacia la izquierda y la derecha indica que los conductores se aproximan a una intersección donde la vía permite continuar en dos direcciones.

En Estados Unidos, el dispositivo se conoce como Two-Direction Large Arrow y está identificado con el código W1-7 en el Manual sobre Dispositivos Uniformes de Control del Tráfico (MUTCD).

¿Qué significa la señal de tránsito con dos flechas hacia la izquierda y la derecha?

La señal W1-7 advierte que, al llegar a una intersección, el tráfico puede continuar hacia la derecha o hacia la izquierda, según el trazado de la vía. Su diseño permite identificar visualmente las dos direcciones posibles y prepararse para elegir la trayectoria adecuada.

El dispositivo busca advertir sobre la configuración del cruce para que los automovilistas puedan anticipar la trayectoria que deberán seguir.

Según el MUTCD, la señal debe tener forma de rectángulo horizontal. Además, cuando se utiliza en una intersección en forma de T, debe instalarse al otro lado del cruce, alineada con el tráfico que se aproxima desde el tramo que desemboca en él.

Es importante tener en cuenta que esta señal advierte sobre la configuración de la carretera, pero no reemplaza las indicaciones de los semáforos, las señales de giro obligatorio ni las marcas viales.

¿Qué debe hacer un conductor cuando ve la señal de tránsito?

Al ver la señal, el conductor debe prestar atención al trazado de la vía y a las indicaciones adicionales del cruce: