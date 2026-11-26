Cubrir la pulpa del aguacate con film reduce el contacto con el aire y retrasa el oscurecimiento.

La mejor forma de guardar un aguacate depende de qué tan maduro esté y de si ya lo cortaste. Si todavía está firme, conviene dejarlo a temperatura ambiente. Una vez que cede al presionarlo suavemente, se puede guardar entero en la heladera durante dos a tres días, según la guía de conservación de Avocados From Mexico.

Si ya usaste una mitad y querés guardar la otra, el problema es el contacto de la pulpa con el aire. Para retrasar el oscurecimiento, la Comisión del Aguacate de California aconseja aplicar jugo de limón sobre la superficie cortada y cubrirla con film plástico.

Qué hacer si el aguacate todavía está verde

Si el aguacate está duro y no cede al tocarlo, dejalo sobre la mesada a temperatura ambiente. Avocados From Mexico indica que puede tardar entre cuatro y cinco días en madurar y recomienda comprobar su punto a diario.

Para saber si ya está listo, presionalo suavemente. Si cede un poco, alcanzó el punto de maduración. La guía también menciona la cáscara oscura y rugosa como una señal que puede acompañar ese cambio de consistencia.

Un aguacate maduro y entero se puede conservar en la heladera durante dos a tres días. Fuente: pixabay

Cuánto dura un aguacate maduro en la heladera

Si el aguacate ya está maduro y todavía no lo vas a usar, guardalo entero en la heladera. Avocados From Mexico recomienda refrigerarlo durante dos a tres días para mantenerlo fresco.

Ese plazo corresponde al aguacate entero y maduro. Si ya lo abriste, la superficie expuesta requiere otro cuidado para conservar su color.

Cómo guardar un aguacate cortado para que no se oscurezca tan rápido

Aplicá jugo de limón sobre la pulpa expuesta y colocá el film directamente sobre la superficie cortada . Al quedar en contacto con la pulpa, el film reduce la exposición al aire.

La Comisión explica que la pulpa se oscurece al entrar en contacto con el oxígeno, un proceso conocido como oxidación. El jugo de limón y el film ayudan a retrasar ese cambio de color.