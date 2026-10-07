La maicena y el vinagre blanco tienen usos en el hogar que exceden aquellos meramente culinarios: si se combinan con agua tibia pueden incluirse en las rutinas de aseo para crear un limpiador casero libre de tóxicos.
Esta es una recomendación del Hospital Infantil de Filadelfia (CHOP), que compartió diferentes mezclas fáciles de implementar, ideales para quienes tengan niños pequeños y quieran reducir su uso de productos de limpieza convencionales para limitar los riesgos de intoxicación y exposición.
Un artículo publicado el 2 de abril de este año por la Academia Americana de Pediatría analizó las afecciones relacionadas con productos de limpieza que trataron los departamentos de urgencia de EE.UU. entre 2007 y 2022 y estimó que 240.862 niños de 5 años o menos fueron atendidos por lesiones relacionadas con productos domésticos.
Mezclar maicena, vinagre blanco y agua tibia: para qué lo recomiendan
Específicamente dentro de la cocina, el CHOP explica que mezclar maicena, vinagre blanco y agua tibia puede ser efectivo para limpiar cristales y ventanas.
La recomendación es escoger un recipiente grande y mezclar
- 3 cucharadas de maicena
- 1 taza de vinagre blanco
- 3,78 litros de agua tibia
Esta preparación se coloca dentro de un pulverizador y debe rociarse sobre superficies de cristal y vidrio según se considere necesario para limpiar.
“Considera usar alternativas no tóxicas que puedas crear tú mismo, pueden ser tan efectivas como los productos comerciales y mucho menos peligrosos en caso de una ingestión accidental”, indican los expertos.
Otras mezclas caseras que pueden reemplazar los productos habituales de limpieza
En línea con el consejo anterior, CHOP también incluye en sus recomendaciones:
- Agua y una capa fina de bicarbonato de sodio: para limpiar el horno
- 1 taza de vinagre blanco y 1 taza de bicarbonato de sodio: para limpiar el desagüe
- 4 cucharadas de bicarbonato de sodio disueltas en 3,78 litros de agua tibia: como limpiador multiuso
Además, el bicarbonato de sodio puede utilizarse como alternativa segura para asear el inodoro, si se lo combina con vinagre y luego se realiza el procedimiento habitual de fregado. También es útil para limpiar bañeras y baldosas.