Esta mezcla sirve para crear un limpiador casero y seguro.

La maicena y el vinagre blanco tienen usos en el hogar que exceden aquellos meramente culinarios: si se combinan con agua tibia pueden incluirse en las rutinas de aseo para crear un limpiador casero libre de tóxicos .

Esta es una recomendación del Hospital Infantil de Filadelfia (CHOP), que compartió diferentes mezclas fáciles de implementar, ideales para quienes tengan niños pequeños y quieran reducir su uso de productos de limpieza convencionales para limitar los riesgos de intoxicación y exposición.

Un artículo publicado el 2 de abril de este año por la Academia Americana de Pediatría analizó las afecciones relacionadas con productos de limpieza que trataron los departamentos de urgencia de EE.UU. entre 2007 y 2022 y estimó que 240.862 niños de 5 años o menos fueron atendidos por lesiones relacionadas con productos domésticos.

Mezclar maicena, vinagre blanco y agua tibia: para qué lo recomiendan

Específicamente dentro de la cocina, el CHOP explica que mezclar maicena, vinagre blanco y agua tibia puede ser efectivo para limpiar cristales y ventanas.

La recomendación es escoger un recipiente grande y mezclar

3 cucharadas de maicena

1 taza de vinagre blanco

3,78 litros de agua tibia

Esta preparación se coloca dentro de un pulverizador y debe rociarse sobre superficies de cristal y vidrio según se considere necesario para limpiar.

“Considera usar alternativas no tóxicas que puedas crear tú mismo, pueden ser tan efectivas como los productos comerciales y mucho menos peligrosos en caso de una ingestión accidental”, indican los expertos.

Mezclar maicena, vinagre blanco y agua tibia puede ser efectivo para limpiar vidrios y ventanas. Shutterstock

Otras mezclas caseras que pueden reemplazar los productos habituales de limpieza

En línea con el consejo anterior, CHOP también incluye en sus recomendaciones:

Agua y una capa fina de bicarbonato de sodio: para limpiar el horno

1 taza de vinagre blanco y 1 taza de bicarbonato de sodio : para limpiar el desagüe

4 cucharadas de bicarbonato de sodio disueltas en 3,78 litros de agua tibia: como limpiador multiuso

Además, el bicarbonato de sodio puede utilizarse como alternativa segura para asear el inodoro, si se lo combina con vinagre y luego se realiza el procedimiento habitual de fregado. También es útil para limpiar bañeras y baldosas.