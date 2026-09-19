La NASA informó sobre la detección de un nuevo cráter en la Luna que se habría formado recientemente tras el impacto de un asteroide o cometa de gran tamaño. Según una nota publicada por la agencia espacial estadounidense, el descubrimiento fue posible gracias a imágenes obtenidas por la sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) y al análisis de cambios registrados en una zona del borde oriental lunar.

De acuerdo con la NASA, el impacto ocurrió entre el 11 de abril y el 22 de mayo de 2024 y dejó un cráter de más de 200 metros de diámetro. Por sus dimensiones y por la baja frecuencia con la que ocurren colisiones de este tipo, la agencia lo describió como un evento que podría registrarse una vez por siglo o incluso con menor frecuencia.

¿Por qué la NASA dice que un asteroide o cometa impactó en la Luna?

En su publicación, la NASA explica que los investigadores llegaron a esa conclusión después de comparar imágenes de la superficie lunar tomadas antes y después del evento. Las observaciones más recientes mostraron una gran zona brillante rodeada por un halo oscuro, una característica compatible con material removido y expulsado por un impacto.

Según los datos difundidos por la agencia, el objeto habría tenido un tamaño comparable al de un edificio de entre tres y seis pisos. La colisión formó un cráter de aproximadamente 222 metros de ancho y 43 metros de profundidad.

La NASA también indicó que el instrumento térmico Diviner, instalado en la Lunar Reconnaissance Orbiter, detectó cambios de temperatura en una zona de varios kilómetros alrededor del cráter. Durante la noche, el área afectada es aproximadamente 9 °C más fría que las regiones cercanas, algo que los investigadores relacionan con la alteración del regolito lunar provocada por el impacto.

La NASA informó sobre la detección de un nuevo cráter en la Luna que se habría formado recientemente tras el impacto de un asteroide o cometa de gran tamaño. NASA

¿Por qué la NASA lo considera un evento único en el siglo?

La propia NASA utilizó la expresión “once-in-century”, o “una vez por siglo”, para describir la magnitud del fenómeno. Aunque pequeños objetos espaciales impactan con frecuencia contra la superficie lunar, las colisiones capaces de generar un cráter de estas dimensiones son mucho menos habituales .

De acuerdo con las estimaciones incluidas en la nota de la agencia, un impacto de esta magnitud podría producirse aproximadamente una vez cada 100 años o incluso con menor frecuencia.

Durante los más de 17 años de operaciones de la LRO, los científicos detectaron numerosos cráteres nuevos en la Luna, aunque la gran mayoría son considerablemente más pequeños que este.

La propia NASA utilizó la expresión “once-in-century”, o “una vez por siglo”, para describir la magnitud del fenómeno. NASA - Artemis fly

¿Cómo se llama el nuevo cráter detectado por la NASA?

La NASA informó que el nuevo cráter fue denominado McGetchin, en homenaje al científico lunar Tom McGetchin, uno de los investigadores vinculados a los primeros estudios modernos de la superficie lunar.

El cráter McGetchin está ubicado en el borde oriental de la Luna y fue identificado inicialmente mientras los investigadores analizaban imágenes y mapas obtenidos por la LRO. Posteriores observaciones de mayor resolución permitieron confirmar sus dimensiones y las características asociadas al impacto.