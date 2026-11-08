La superluna del 24 de noviembre iniciará una serie de tres consecutivas.

El 24 de noviembre de 2026, la Luna llena se verá más grande y brillante de lo habitual por su cercanía a la Tierra. Esta superluna será la primera de una serie de tres consecutivas que continuará en diciembre de 2026 y enero de 2027.

Así lo anticipa la guía de observación del cielo de noviembre de la NASA. La agencia aclara que, aunque el fenómeno modifica su apariencia, la diferencia puede ser sutil para quienes la observen.

Por qué la Luna se verá más grande y brillante

La explicación está en su recorrido alrededor de la Tierra. La órbita lunar es ligeramente ovalada, por lo que la distancia entre ambos cuerpos cambia: en algunos momentos el satélite se encuentra más cerca y en otros, más lejos.

En su página dedicada a las superlunas, la NASA explica que el fenómeno ocurre cuando la fase de Luna llena coincide con una posición cercana al punto de mayor aproximación a nuestro planeta, conocido como perigeo.

La cercanía de la Luna a la Tierra hará que se vea más grande y brillante de lo habitual. Shutterstock

Hacia dónde mirar para observar la superluna de noviembre

Para contemplar su salida el 24 de noviembre, la NASA recomienda mirar hacia el este alrededor del atardecer.

Cuando esté cerca del horizonte, podría parecer todavía más grande. Sin embargo, la agencia distingue esa impresión del efecto de su cercanía a la Tierra, se trata de la ilusión lunar, que también puede presentarse con cualquier otra Luna llena.