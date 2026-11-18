Mantener los cubiertos de plata relucientes no siempre requiere de comprar productos, sino que juntando elementos simples de conseguir en casa puede eliminarse la placa oscura que a veces se forma sobre estos utensilios.

El truco consiste en sumergirlos en un bowl con papel aluminio, agua, bicarbonato de sodio y sal, recomendado, por ejemplo, por la Universidad de Arkansas y la Universidad de California Davis.

Están recomendando sumergir cubiertos en un bowl con papel aluminio, agua, bicarbonato de sodio y sal

La combinación de estos ingredientes permite eliminar el oscurecimiento de los cubiertos de plata sin necesidad de frotar para limpiar, como sucede con otros materiales, sino mediante una reacción química que se encarga de todo el trabajo.

Paso a paso del truco

Cubrir el interior de un recipiente con papel aluminio

Llevar a ebullición 100 mililitros de agua

Colocar en el bowl una cucharadita de sal y 15 gramos de bicarbonato de sodio por cada 100 mililitros de agua

Incorporar el agua caliente

Sumergir los cubiertos

Se podrá observar como en las zonas oscurecidas de los cubiertos comienzan a emerger burbujas y la plata recupera su brillo, mientras que el aluminio comienza a oscurecerse.

El papel aluminio ayuda a dejar relucientes los cubiertos de plata. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué este truco sirve con los cubiertos de plata

La plata se oscurece porque entra en contacto con sustancias en el aire que contienen azufre, lo que forma una capa oscura sobre su superficie, conocida como sulfuro de plata.

En el momento en el que los cubiertos se sumergen en la mezcla, se produce una reacción química donde el aluminio pierde electrones y la plata los recibe, permitiendo que la placa oscura se convierta en plata metálica nuevamente.

El bicarbonato, por su parte, favorece esta reacción y fomenta la liberación de burbujas, mientras que la sal y el agua permiten que se produzca la reacción electroquímica necesaria para la recuperación de los cubiertos.