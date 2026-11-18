Mantener los cubiertos de plata relucientes no siempre requiere de comprar productos, sino que juntando elementos simples de conseguir en casa puede eliminarse la placa oscura que a veces se forma sobre estos utensilios.
El truco consiste en sumergirlos en un bowl con papel aluminio, agua, bicarbonato de sodio y sal, recomendado, por ejemplo, por la Universidad de Arkansas y la Universidad de California Davis.
Están recomendando sumergir cubiertos en un bowl con papel aluminio, agua, bicarbonato de sodio y sal
La combinación de estos ingredientes permite eliminar el oscurecimiento de los cubiertos de plata sin necesidad de frotar para limpiar, como sucede con otros materiales, sino mediante una reacción química que se encarga de todo el trabajo.
Paso a paso del truco
- Cubrir el interior de un recipiente con papel aluminio
- Llevar a ebullición 100 mililitros de agua
- Colocar en el bowl una cucharadita de sal y 15 gramos de bicarbonato de sodio por cada 100 mililitros de agua
- Incorporar el agua caliente
- Sumergir los cubiertos
Se podrá observar como en las zonas oscurecidas de los cubiertos comienzan a emerger burbujas y la plata recupera su brillo, mientras que el aluminio comienza a oscurecerse.
Por qué este truco sirve con los cubiertos de plata
La plata se oscurece porque entra en contacto con sustancias en el aire que contienen azufre, lo que forma una capa oscura sobre su superficie, conocida como sulfuro de plata.
En el momento en el que los cubiertos se sumergen en la mezcla, se produce una reacción química donde el aluminio pierde electrones y la plata los recibe, permitiendo que la placa oscura se convierta en plata metálica nuevamente.
El bicarbonato, por su parte, favorece esta reacción y fomenta la liberación de burbujas, mientras que la sal y el agua permiten que se produzca la reacción electroquímica necesaria para la recuperación de los cubiertos.