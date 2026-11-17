La función principal de esta mezcla es aromatizar el ambiente.

Hervir a fuego lento albahaca, romero y cáscaras de pomelo es uno de esos trucos caseros que se recomiendan para que la casa huela bien de forma natural. No es solo una costumbre: detrás hay una explicación sencilla sobre cómo el vapor transporta los aromas de esas hierbas y de la fruta por el ambiente.

Para qué sirve

La función principal de esta mezcla es aromatizar el ambiente: perfuma la casa con un olor fresco, herbal y cítrico, y ayuda a disimular olores desagradables, como los que quedan después de cocinar o por el encierro. Además, al estar hirviendo agua, suma algo de humedad al aire, algo agradable sobre todo en ambientes secos. En resumen, es un ambientador natural y casero, sin aerosoles ni fragancias artificiales.

Por qué lo recomiendan

La clave está en los aceites esenciales. La albahaca, el romero y la cáscara de pomelo contienen compuestos aromáticos volátiles, es decir, que se evaporan con facilidad, y cada uno aporta su olor característico: compuestos como el eugenol y el linalool en la albahaca, el eucaliptol y el alcanfor en el romero, y el limoneno, junto con la nootkatona (responsable del típico aroma del pomelo), en la cáscara de la fruta.

Al calentarse en agua, esos compuestos se liberan y el vapor los arrastra y los dispersa por el ambiente. Por eso el aroma se siente en toda la casa: no es que el agua “limpie” el aire, sino que actúa como vehículo para repartir esas moléculas olorosas. Es el mismo principio por el que se percibe el perfume de una comida mientras se cocina.

La cáscara de pomelo contiene compuestos aromáticos volátiles.

Cómo hacer la mezcla en casa

La preparación es simple:

Poner en una olla una buena cantidad de agua.

Agregar unas ramitas de albahaca, unas ramitas de romero y las cáscaras de uno o dos pomelos.

Llevar a hervor y, apenas rompa el hervor, bajar el fuego al mínimo para que se mantenga en una cocción suave.

Dejar que largue aroma el tiempo que quieras, controlando siempre el nivel del agua y sumando más a medida que se evapora, para que la olla nunca quede seca.

Como implica fuego y agua hirviendo, conviene tener algunos cuidados: