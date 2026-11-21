Usando agua, detergente y vinagre se puede crear un limpiador casero para ventanas.

Limpiar las ventanas del hogar puede convertirse en una de las tareas más engorrosas si no se utilizan los productos adecuados, dado que son superficies sumamente expuestas a la tierra y el polvo.

En ese sentido, si bien existen diversas opciones comerciales, el Sistema de la Universidad de Arkansas recomienda una alternativa casera que puede prepararse con sólo tres ingredientes.

Aunque el bicarbonato de sodio y el limón frecuentemente se utilizan para elaborar limpiadores domésticos, este en específico recomendado para ventanas con gran suciedad, lleva agua, vinagre y detergente líquido.

Cómo preparar el limpiador de vidrios casero que recomiendan para ventanas extra sucias

La institución brinda tres recetas para crear limpiadores caseros destinados al aseo de ventanas y espejos. El especialmente recomendado para ventanas sucias lleva:

3 cucharadas de vinagre

2 tazas de agua

Entre 1/4 y 1/2 cucharadita de detergente

Las toallas de microfibra son grandes aliadas para limpiar porque no dejan marcas. ChatGPT

Una vez que se tengan todos los ingredientes, se indica combinarlos en un recipiente con pulverizador y agitar. Además, se aconseja utilizar periódico para limpiar, porque puede dejar brillo sin marcar el vidrio.

El ácido acético del vinagre permite disolver los depósitos minerales que deja el agua sobre los vidrios, ayudando a terminar con los restos de suciedad acumulados. El agua, por su parte, diluye el vinagre y permite que el producto se distribuya de la mejor forma posible; mientras que el detergente funciona como tensioactivo y permite desprender huellas dactilares, grasa y otros residuos.

Por qué la institución recomienda los limpiadores caseros

Los expertos explican que los limpiadores caseros son una gran alternativa a los productos químicos en parte porque es menos factible que causen daño o irritación y porque son fáciles de elaborar.

Además, cuando se preparan estas alternativas, también puede controlarse su intensidad al poder escoger los ingredientes.