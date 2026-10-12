Una permite llegar a rincones difíciles y otra corta superficies amplias.

Elegir entre una cortadora de césped y una bordeadora depende del tamaño del jardín, las características del terreno y el resultado que se busca conseguir. Aunque ambas herramientas sirven para cortar el pasto, tienen funciones diferentes y no siempre ofrecen la misma practicidad para mantener un espacio verde.

Mientras que la cortadora permite trabajar sobre superficies amplas, la bordeadora resulta útil para llegar a los sectores que quedan fuera de su alcance.

Antes de comprar una cortadora o bordeadora de pasto conviene comparar sus usos, las ventajas de cada herramienta y las características del jardín.

¿Qué diferencias hay entre una cortadora de césped y una bordeadora?

La cortadora de césped y la bordeadora cumplen funciones distintas en el mantenimiento del jardín ya que, según la Universidad de Illinois mediante su servicio de agrícola, las bordeadora de hilo sirven para dar los últimos retoques al pasto en áreas difíciles de alcanzar, mientras que la cortadora corta la superficie del pasto.

Las principales diferencias son:

Cortadora de césped : permite mantener una superficie amplia con un altura de corte relativamente uniforme. Hay modelos de empuje y otros con asiento, según las dimensiones del terreno.

Bordeadora: permite recordar el pasto alrededor de árboles, junto a paredes y en sectores donde la cortadora no puede maniobrar con facilidad.

Por lo tanto, aunque ambas herramientas cortan el pasto, no necesariamente cumplen la misma función; es por ello que la elección depende de la superficie que se deba mantener y de los detalles que requieran un trabajo adicional.

No todos los jardines necesitan el mismo equipo para mantener el pasto. Shutterstock

¿Cuál funciona mejor para cortar el pasto y cuál permite llegar a los lugares difíciles?

Para mantener una superficie extensa, la cortadora suele ser más práctica; para los rincones y los bordes, la bordeadora permite llegar a zonas de difícil acceso. La Universidad Estatal de Oregón explica que las cortadoras rotativas son adecuadas para superficies grandes y permiten cortar el pasto con rapidez siempre y cuando las cuchillas estén afiladas.

Por su parte, la Universidad de Illinois señala que las bordeadoras de hilo pueden alcanzar áreas donde no llegan las cortadoras convencionales y resultar útiles para recortar el césped en pendientes pronunciadas.

En la práctica, las diferencias son:

Para cortar una superficie amplia : la cortadora permite avanzar de manera más eficiente y mantener una altura de corte relativamente uniforme.

Para los bordes y las esquinas : la bordeadora facilita el trabajo junto a paredes, árboles, canteros y otros obstáculos.

Para conseguir una terminación prolija: ambas herramientas pueden completarse, ya que la bordeadora permite retocar los sectores que quedan sin cortar después de pasar la bordeadora.

Cabe destacar que la seguridad es importante ya que las bordeadoras pueden lanzar piedras y otros residuos a gran velocidad, según Illinois Extension.

Cortadora de césped o bordeadora: cuál conviene comprar según el jardín

Antes de comprar una herramienta, conviene evaluar el tamaño del terreno, la cantidad de obstáculos y el tipo de mantenimiento que necesita el pasto.

Según el tipo de jardín, se pueden considerar las siguientes opciones: