La altura del corta césped es clave para mantener el jardín en buenas condiciones durante el otoño y prepararlo para el invierno.

Con la llegada del otoño y las temperaturas más bajas, el césped del jardín empieza a crecer más lentamente. Por eso, muchas personas aprovechan esta época para hacer los últimos cortes antes del invierno.

Sin embargo, conviene tener en cuenta la altura a la que se corta el pasto. Dejarlo demasiado corto puede ser perjudicial, mientras que mantenerlo a una altura adecuada ayuda a prepararlo para los meses más fríos.

Según la Extensión de la Universidad de Minnesota, es recomendable bajar un poco la altura de la cortadora durante las últimas semanas del otoño, pero sin cortar el césped por debajo de los cinco centímetros.

¿A qué altura hay que cortar el césped durante el otoño?

De acuerdo con la Universidad, cuando se acerca el invierno conviene cortar el césped un poco más abajo de lo habitual, pero sin dejarlo a menos de cinco centímetros. Esta medida puede ayudar a mantener el jardín en mejores condiciones durante los meses fríos.

Entre los beneficios que menciona la universidad se encuentran:

Facilitar la recolección de las hojas que caen de los árboles.

Reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con el moho de la nieve.

Disminuir los daños que pueden provocar algunos roedores durante el invierno.

Sin embargo, esto no significa que haya que bajar la cortadora al mínimo. El objetivo es reducir ligeramente la altura del césped, sin dejarlo demasiado corto.

Un corte más adecuado ayuda a mantener el jardín saludable durante los meses más fríos. Shutterstock

¿Cuál es el error que puede dañar el césped antes del invierno?

Uno de los errores que conviene evitar es cortar el pasto demasiado al ras del suelo. Cuando la cortadora se ajusta demasiado baja, puede rozar o raspar el terreno y terminar dañando el jardín.

Además, no todas las variedades de césped necesitan exactamente el mismo tratamiento. Algunas especies de clima cálido pueden necesitar una altura de corte mayor cuando se acerca el invierno.

Por eso, antes de modificar la altura de la máquina, conviene tener en cuenta qué tipo de césped hay en el jardín y evitar los cortes excesivos.

¿Qué otros cuidados necesita el césped durante el otoño?

Además de ajustar la altura, hay otras recomendaciones que pueden ayudar a mantener el jardín en buenas condiciones.

Si el césped todavía crece, se puede seguir cortando cuando sea necesario, sin quitar demasiado pasto de una sola vez.

También conviene evitar pasar la cortadora cuando hay escarcha sobre el jardín. En ese caso, es mejor esperar que se derrita.

Lo mismo ocurre cuando el césped está mojado, ya que los restos pueden acumularse y dificultar el paso de la luz.

Por su parte, la Universidad de Minnesota recomienda retirar las hojas caídas y otros restos del jardín, porque pueden bloquear la luz solar y retener humedad.

La institución también señala que los recortes de césped y las hojas pueden aprovecharse para preparar compost.