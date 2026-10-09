La mascarilla ocular que vende Dollar Tree puede utilizarse en distintas temperaturas, según el efecto que el usuario desee obtener.

Luego de un día largo frente a la computadora, una noche de poco descanso o una jornada agotadora, encontrar un momento de relajarse puede marcar la diferencia. Para eso, Dollar Tree vende una mascarilla ocular de gel con perlas de la marca Thera Plus por sólo US$1,25, un accesorio económico que puede utilizarse tanto en frío como en caliente.

La mascarilla está diseñada para aplicarse sobre los párpados cerrados y ofrece un uso en frío o en caliente, según las necesidades del usuario.

Antes de utilizarla, conviene conocer cómo prepararla para cada aplicación y cuáles son las precauciones que indica el envase, además de respetar los tiempos recomendados y comprobar la temperatura. Estos pasos son fundamentales para evitar lesiones o molestias en la piel y los ojos.

¿Cómo se utiliza la mascarilla ocular de gel Thera Plus de Dollar Tree?

La mascarilla puede prepararse para aplicar frío o calor, dependiendo de la necesidad, pero en ambos casos, debe colocarse sobre los párpados cerrados y nunca utilizarse durante más de 15 minutos por aplicación, con descansos de al menos 15 minutos entre usos, según las indicaciones del envase del producto oficial que vende Dollar Tree.

Para usarla en frío: se debe colocar en el refrigerador durante un máximo de 60 minutos o en el congelador durante un máximo de 10 minutos, hasta alcanzar la temperatura deseada.

Para usar en caliente: se debe envolver el producto en una toalla de papel o en una tela suave y calentarla en el microondas en intervalos de cinco segundos, sin superar los 10 segundos en total, y ubicada en el centro del plato giratorio sin tocar los laterales.

Antes de cada aplicación, el fabricante recomienda realizar una prueba de temperatura con los dedos y luego en la muñeca, ya que si es producto no resulta cómodo al tacto, no debe colocarse en los ojos.

Cabe destacar que estas indicaciones describen los usos señalados por el fabricante y no garantizan resultados ni reemplazan una evaluación médica. Captura de pantalla del sitio oficial de Dollar Tree

¿Para qué sirve la mascarilla Thera Plus y qué beneficios tiene?

Conforme a las indicaciones del producto, la mascarilla permite aplicar terapia de frío o calor en la zona ocular, con diferentes usos según la temperatura elegida.

En este sentido, el frío puede ayudar a aliviar los dolores de cabeza, la sensación de ojos cansador y la hinchazón. Por su parte, el calor se presenta como una opción para aliviar la tensión sinusal y las migrañas.

¿Qué precauciones hay que tener antes de usar la mascarilla ocular?

El fabricante advierte que un calentamiento o enfriamiento excesivo puede provocar lesiones o dañar el producto, es por ello que la mascarilla deben utilizarse únicamente siguiendo las indicaciones del envase.

Tampoco puede utilizarse sobre piel dañada, heridas abiertas o piel sensible a temperaturas extremas. Las personas con diabetes, problemas circulatorios, infecciones, determinados trastornos cutáneos o lesiones oculares graves deben consultar a un médico antes de usarla.