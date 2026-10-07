Dollar Tree tiene entre el catálogo de sus productos de cuidado personal un limpiador facial diario de Skin Nutrition Botanicals que combina aceite de árbol de té y ácido salicílico, y viene en un envase de 4 oz.
El Balancing Face Wash también contiene otros ingredientes como ácido cítrico, aloe vera, hamamelis, ácido hialurónico y glicerina, según la descripción del envase. La fórmula está presentada como un limpiador que exfolia suavemente la superficie de la piel y ayuda a limpiar los poros obstruidos.
El producto se consigue en las tiendas de Dollar Tree por sólo US$1,25. La disponibilidad y la selección pueden variar según la ubicación y la temporada de compra.
¿Cómo es el limpiador facial que vende Dollar Tree?
El producto se llama Skin Nutrition Botanicals Tea Oil and Salicylic Acid Face Wash y tiene una presentación de 4oz. Según la descripción del envase, el limpiador está formulado con:
- Aceite de árbol de té (Tea Tree)
- Ácido salicílico
- Ácido cítrico
- Aloe vera
- Hamamelis
- Ácido hialurónico
- Glicerina
El producto de skincare señala que la fórmula se encuentra diseñada para exfoliar suavemente la superficie de la piel, suavizar pequeñas irregularidades y ayudar a limpiar los poros obstruidos.
¿Cuál es el precio del limpiador facial que vende Dollar Tree?
El Skin Nutrition Botanicals Tea Tree Oil and Salicylic Acid Balancing Face Wash se vende a sólo US$1,25 en Dollar Tree.
¿Cuáles son los canales de consulta de Dollar Tree?
Aquellos clientes que tengan consultas sobre los productos, tiendas o compras pueden comunicarse con Dollar Tree a través de los canales de atención disponibles en su sitio oficial, allí la compañía posee un formulario de contacto en línea para enviar preguntas y comentarios.
Además, se puede consultar la información de las tiendas y los productos a través de la aplicación oficial de Dollar Tree, que permite seleccionar un tienda, consultar productos y utilizar un escáner de códigos de barras para acceder a información y precios.
Para consultas generales a la compañía, Dollar Tree publica el teléfono en su página corporativa de contacto: 757-321-5000.