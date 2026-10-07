El producto de Skin Nutrition Botanicals se vende en una presentación de 4 oz.

Dollar Tree tiene entre el catálogo de sus productos de cuidado personal un limpiador facial diario de Skin Nutrition Botanicals que combina aceite de árbol de té y ácido salicílico, y viene en un envase de 4 oz.

El Balancing Face Wash también contiene otros ingredientes como ácido cítrico, aloe vera, hamamelis, ácido hialurónico y glicerina, según la descripción del envase. La fórmula está presentada como un limpiador que exfolia suavemente la superficie de la piel y ayuda a limpiar los poros obstruidos.

El producto se consigue en las tiendas de Dollar Tree por sólo US$1,25. La disponibilidad y la selección pueden variar según la ubicación y la temporada de compra.

¿Cómo es el limpiador facial que vende Dollar Tree?

El producto se llama Skin Nutrition Botanicals Tea Oil and Salicylic Acid Face Wash y tiene una presentación de 4oz. Según la descripción del envase, el limpiador está formulado con:

Aceite de árbol de té (Tea Tree)

Ácido salicílico

Ácido cítrico

Aloe vera

Hamamelis

Ácido hialurónico

Glicerina

El producto de skincare señala que la fórmula se encuentra diseñada para exfoliar suavemente la superficie de la piel, suavizar pequeñas irregularidades y ayudar a limpiar los poros obstruidos.

Dollar Tree ofrece este limpiador facial por sólo US$1,25. Captura de pantalla del sitio oficial de Dollar Tree

¿Cuál es el precio del limpiador facial que vende Dollar Tree?

El Skin Nutrition Botanicals Tea Tree Oil and Salicylic Acid Balancing Face Wash se vende a sólo US$1,25 en Dollar Tree.

¿Cuáles son los canales de consulta de Dollar Tree?

Aquellos clientes que tengan consultas sobre los productos, tiendas o compras pueden comunicarse con Dollar Tree a través de los canales de atención disponibles en su sitio oficial, allí la compañía posee un formulario de contacto en línea para enviar preguntas y comentarios.

Además, se puede consultar la información de las tiendas y los productos a través de la aplicación oficial de Dollar Tree, que permite seleccionar un tienda, consultar productos y utilizar un escáner de códigos de barras para acceder a información y precios.

Para consultas generales a la compañía, Dollar Tree publica el teléfono en su página corporativa de contacto: 757-321-5000.