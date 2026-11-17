La pelota de Claude P. Moore superó los 5,000 kilos y desplazó al récord anterior.

Lo que comenzó con dos pequeñas bandas elásticas terminó convertido en una pelota de 5,251.69 kilos. Claude P. Moore, residente de Detroit, dedicó 11 años al proyecto y consiguió el récord Guinness.

La marca fue verificada en agosto de 2026 en Belle Isle, Detroit, Michigan. La organización publicó la historia del constructor y su pelota gigante el pasado 3 de noviembre.

Una afición que nació en las salas de espera

Durante su infancia, Moore pasaba tiempo en hospitales y consultorios porque la hemofilia que padece requería controles frecuentes. Allí se entretenía manipulando bandas elásticas y convirtiéndolas en pelotas.

La afición continuó al crecer. Durante sus años en la escuela llegó a construir una del tamaño de una silla, aunque, según contó a Guinness, un compañero se la robó.

Cómo comenzó el proyecto que duró 11 años

En 2015, unos compañeros de trabajo lo animaron a fabricar una versión gigante. Moore decidió intentar construir la más grande del mundo.

Durante el proceso recibió ayuda de familiares y amigos. La pelota terminó creciendo tanto que debió trasladarla del garaje a un contenedor de almacenamiento, cuyas paredes casi tocaba al finalizar.

Moore comenzó la construcción en 2015 y dedicó 11 años al proyecto. Fuente: Guinness World Records

Por qué necesitaron una grúa para pesarla

Decenas de personas colaboraron para hacerla rodar fuera del contenedor y prepararla para el traslado a Belle Isle.

En la ceremonia, una grúa la elevó y la jueza de Guinness Chloe McCarthy confirmó un peso de 5,251.69 kilos. Así superó el récord anterior de 4.097 kilos, establecido por Joel Waul en Florida en 2008.

Moore recibió el certificado frente a sus seres queridos, después de más de una década dedicada a aquella idea que empezó con dos banditas.