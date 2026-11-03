Las autoridades ya trasladaron a una parte de su población y tienen una fecha límite para completar el desalojo.

El Gobierno de Minnesota avanza en el cierre definitivo del Centro Correccional de Minnesota-Stillwater (MCF-Stillwater), una prisión construida en 1853 que llegó a albergar a 1,529 personas privadas de libertad.

El Departamento Correccional (DOC) estableció un cronograma para completar el cierre antes del 30 de junio de 2029, con traslados progresivos y una reorganización de los trabajadores.

La medida quedó establecida en la ley HF2432, promulgada por el gobernador Tim Walz el 23 de mayo de 2025. El cierre no contempla liberaciones anticipadas ni modificaciones en las condenas de los presos.

Cuántos presos llegó a albergar la histórica cárcel

La historia penitenciaria de Stillwater comenzó en 1853, cuando funcionaba como prisión territorial. Entre 1910 y 1914, las autoridades trasladaron las operaciones a una nueva instalación ubicada en Bayport, donde permanece el actual establecimiento.

Según la Sociedad Histórica de Minnesota, el 1 de enero de 2020 la cárcel tenía 1,529 presos, aproximadamente una sexta parte de toda la población penitenciaria del estado.

A lo largo de su historial, también atravesó motines, protestas y problemas de hacinamiento. Evaluaciones realizadas en 2018 y 2019 por la Asociación Correccional Estadounidense determinaron que no contaba con espacio suficiente en las celdas compartidas, áreas comunes ni instalaciones sanitarias adecuadas .

Aunque Stillwater dejará de funcionar como cárcel antes de julio de 2029, su destino definitivo y el futuro de sus construcciones todavía no están definidos. Departamento Correccional de Minnesota

Por qué cerrará la prisión

El principal motivo es el costo de mantener una infraestructura con más de un siglo de antigüedad. Según las estimaciones oficiales, las reparaciones pendientes requerirían unos 180 millones de dólares, mientras que reemplazar las instalaciones superaría los 1,300 millones.

Al anunciar la decisión, el gobernador Walz advirtió que el mantenimiento necesario para conservar el establecimiento se estaba volviendo “insostenible”.

De esta forma, el cierre permitirá ahorrar aproximadamente 40 millones de dólares anuales en gastos operativos para el estado.

Cuándo cerrará definitivamente la prisión

El Departamento Correccional estableció un cronograma de cuatro años. La primera etapa comenzó en 2025, con una reducción de la población penitenciaria y la reorganización del personal:

Para septiembre de 2025, las autoridades buscaron disminuir aproximadamente un 50% la cantidad de presos: aproximadamente la mitad de la población original ya fue trasladada a otros nueve centros penitenciarios masculinos de Minnesota . Y casi todos los empleados afectados fueron reubicados en otros establecimientos , según el DOC .

Para noviembre de este año, el comisionado Paul Schnell confirmó que el establecimiento ya estaba en la primera fase del cierre .

La siguiente etapa comenzará en julio de 2027 , cuando se iniciará el desalojo completo de las instalaciones.

La fecha límite para finalizar las operaciones es el 30 de junio de 2029.

Qué pasará con el edificio histórico cuando cierre la prisión

El futuro del terreno todavía está bajo evaluación. Las autoridades encargaron un estudio para determinar qué hacer con el complejo que ocupa aproximadamente 107 acres (43 hectáreas) y cuenta con 56 edificios. Cabe mencionar que parte de sus construcciones integra un edificio histórico incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos.