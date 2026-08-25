Cada vez más personas buscan opciones de cuidado capilar que permitan reducir el uso de productos químicos.

En ese contexto, los remedios caseros para las canas comenzaron a ganar popularidad, y entre ellos aparece el bicarbonato de sodio como una alternativa que se puede conseguir fácilmente y utilizar en el hogar.

Por qué aparecen las canas

Las canas surgen cuando los folículos dejan de producir melanina, el pigmento que da color al cabello.

Factores como la genética, el paso del tiempo, el estrés o incluso la falta de nutrientes pueden acelerar este proceso. Aunque es imposible detenerlo, sí existen formas de reducir la apariencia de las canas o mantener un tono más uniforme.

Las canas surgen cuando los folículos dejan de producir melanina, el pigmento que da color al cabello. Imagen: archivo.

Cómo aplicar bicarbonato de sodio en el cabello

El procedimiento casero es muy sencillo y solo requiere ingredientes que se encuentran en cualquier cocina. Para probarlo, se puede preparar una mezcla con una parte de bicarbonato y tres de agua tibia hasta formar una pasta suave.

Aplicar sobre el cabello húmedo.

Masajear suavemente el cuero cabelludo en círculos.

Dejar actuar entre 10 y 15 minutos.

Enjuagar con agua y luego usar el champú habitual.

Se recomienda realizar este proceso una o dos veces por semana para notar cambios graduales.

Beneficios adicionales del bicarbonato de sodio

Además de ayudar a disimular las canas, este ingrediente natural puede aportar otros beneficios al cabello:

Elimina células muertas del cuero cabelludo.

Reduce el exceso de grasa.

Limpia residuos de productos capilares.

Aporta una sensación de frescura.