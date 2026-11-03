El calcio puede obstruir la salida del agua de la canilla y el cabezal de la ducha.

El uso constante de las canillas y del cabezal de la ducha puede llevar a que aparezcan acumulaciones de calcio, que obstruyen e interfieren con la salida natural del agua,

Para combatir esta problemática frecuente, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos indica que existe un ingrediente casero sencillo de conseguir y capaz de convertirse en un gran aliado: el vinagre blanco.

Por qué aparecen incrustaciones en las canillas y el cabezal de la ducha

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) explica que en el agua se encuentran minerales como el calcio o el magnesio y la cantidad define lo que comúnmente conocemos como “la dureza del agua”.

Cuando el agua dura se calienta pueden formarse depósitos sólidos de carbonato cálcico, que fomentan la obstrucción de tuberías y son capaces de acumularse incluso dentro de electrodomésticos como la cafetera.

“ La acidez del vinagre ayuda a disolver las partículas minerales al cargarlas eléctricamente. Estas partículas, ahora cargadas, son atraídas por las cargas positivas y negativas del agua, lo que facilita que puedan eliminarse con el enjuague ”, se explica.

El vinagre puede ayudar a eliminar las incrustaciones de calcio de la canilla y el cabezal de la ducha. Fuente: Shutterstock Kensi water

Cómo se usa este truco casero con vinagre para mantener las canillas y el cabezal de la ducha como nuevos

El Departamento de Protección Ambiental de la Ciudad de Nueva York recomienda que, si el cabezal de ducha tiene obstrucciones por dureza, se siga el método detallado a continuación:

Llenar una bolsa con vinagre

Sumergir dentro el cabezal de la ducha

Utilizar una goma elástica para sujetar la bolsa

Dejar actuar durante toda la noche

En el caso de las canillas, la Universidad del Estado de Michigan aconseja:

Desmontar el aireador del grifo (la pequeña pieza redonda que se ubica al final)

Remojarlo en un vaso de vinagre para aflojar los minerales. La recomendación es dejarlo por lo menos 5 minutos

Frotar el interior utilizando un cepillo de dientes viejo

Enjuagar bien y hacer pasar agua por la malla del aireador, sujetándola derecha y boca abajo

La indicación es realizar esta limpieza al menos una vez cada 6 meses.