Estados Unidos mantiene un sistema de ciudadanía por nacimiento que, en la gran mayoría de los casos, otorga la nacionalidad automática a cualquier persona nacida en su territorio, sin importar si sus padres son legales o indocumentados.

Sin embargo, la ley federal establece excepciones muy puntuales que dejan afuera a determinados hijos de inmigrantes, aun cuando hayan nacido en el país.

Estas exclusiones no son nuevas ni dependen del estatus migratorio común, sino de situaciones jurídicas específicas definidas por la Constitución, leyes migratorias y fallos judiciales. Conocerlas es clave para entender quiénes no pueden ser anotados como ciudadanos estadounidenses al nacer.

¿Qué hijos de inmigrantes no obtienen la ciudadanía al nacer en Estados Unidos?

La regla general surge de la Enmienda 14 de la Constitución, que reconoce la ciudadanía a quienes nacen en el país y están “sujetos a su jurisdicción”. Esa frase es la base legal de las excepciones: hay personas que, aunque nazcan en suelo estadounidense, no quedan bajo la jurisdicción legal del país al momento del nacimiento.

Casos excluidos de la ciudadanía automática

Hijos de diplomáticos extranjeros acreditados oficialmente, ya que sus padres no están sujetos a las leyes estadounidenses.

Hijos de fuerzas militares enemigas en caso de ocupación hostil, una situación excepcional prevista por la doctrina constitucional.

En estos escenarios, el lugar de nacimiento no alcanza para otorgar la ciudadanía, independientemente de si los padres son residentes, temporales o extranjeros.

¿Qué pasa con los nacidos en territorios de Estados Unidos?

No todas las personas nacidas bajo soberanía estadounidense acceden automáticamente a la ciudadanía. Un fallo judicial reciente confirmó que los nacidos en ciertos territorios no incorporados no reciben la ciudadanía por nacimiento, salvo que el Congreso lo autorice expresamente.

Territorios con estatus especial

Samoa Americana : quienes nacen allí son considerados nacionales no ciudadanos .

no acceden a la ciudadanía plena sin un trámite posterior. Tienen derecho a vivir y trabajar en Estados Unidos , perosin un trámite posterior.

Este criterio no se aplica a territorios incorporados ni a estados y no afecta a hijos de inmigrantes nacidos en cualquiera de los 50 estados, salvo las excepciones diplomáticas o militares ya mencionadas.