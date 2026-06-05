La normativa se encuentra alineada con la legislación Real ID, que desde mayo del año anterior exige a quienes planean abordar vuelos nacionales la presentación de un documento que cumpla con los estándares de seguridad establecidos.

Desde este año, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) comenzó a aplicar una sanción de 45 dólares por la utilización del proceso de verificación alternativo TSA ConfirmID a aquellos individuos que deseen volar dentro de Estados Unidos, pero que no posean una identificación válida.

La normativa se encuentra alineada con la legislación Real ID, que desde mayo del año anterior exige a quienes planean abordar vuelos nacionales la presentación de un documento que cumpla con los estándares de seguridad establecidos.

Qué acciones deben emprender los viajeros y pasajeros que carecen del documento adecuado

“El TSA ConfirmID constituye un procedimiento modernizado para aquellos viajeros que no pueden presentar la documentación aceptable necesaria para que su identidad sea validada en el control de la TSA”, señalan las autoridades.

En caso de tener que optar por este protocolo, será imprescindible pagar 45 dólares -preferentemente antes de llegar al control de seguridad- para posteriormente proporcionar

Nombre legal

Dirección

Fecha de nacimiento

Estados Unidos ya comenzó a sancionar a todos los viajeros y pasajeros que no puedan presentar este documento

El proceso, en términos generales, se extenderá por un lapso de 10 a 15 minutos.

Proceso detallado para realizar el pago de este control

De acuerdo con la información proporcionada en el sitio web oficial del programa, los procedimientos para satisfacer este requerimiento son:

Acceder a la plataforma de Pay.gov

Ingresar el nombre legal del viajero

Seleccionar la fecha de inicio del viaje (aunque el pago solo será válido después de 10 días a partir de la fecha ingresada)

Se requerirá una cuenta bancaria válida, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, Venmo o Paypal

Una vez que se haya efectuado el pago, se recibirá un correo electrónico de confirmación que debe conservarse como evidencia para ser presentado ante las autoridades en el control.

Consecuencias asociadas a la falta de pago de dicha multa

Aquellas personas que no logren verificar su identidad mediante la presentación de documentos o a través de este nuevo procedimiento de control, no estarán autorizadas para embarcar en la aeronave.

Además, se señala que cualquier acto de fraude o actividad delictiva vinculada con el proceso podría ser objeto de sanciones federales.