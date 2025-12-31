A partir del 1 de enero de 2026, el registro de vehículos en California seguirá un procedimiento más claro y estandarizado, un punto clave para miles de migrantes que compran o ya poseen un automóvil en el estado.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) confirmó los requisitos vigentes para completar el trámite sin importar el estatus migratorio, siempre que se cumpla con la documentación exigida.

Conducir un vehículo sin registrar correctamente puede traer multas y complicaciones legales, por lo que conocer el proceso actualizado se vuelve esencial.

Qué documentos exige el DMV de California para registrar un auto

El DMV establece que cada propietario debe presentar un documento de identificación válido en California, que puede ser:

Licencia de conducir de California

Tarjeta de identificación estatal

Licencia AB 60, destinada a migrantes que no pueden comprobar estatus legal

Además, es obligatorio declarar una dirección de residencia o comercial, así como una dirección postal, si ambas no coinciden. Estos datos deben ser completos y verificables.

Licencia AB 60: clave para migrantes en California

La licencia AB 60 permite a personas sin estatus migratorio regular conducir y registrar vehículos legalmente en California. Para obtenerla, el solicitante debe demostrar:

Identidad

Residencia en el estado

Este documento no acredita estatus migratorio, pero sí habilita trámites ante el DMV, incluido el registro de un auto.

Registro de un vehículo comprado en un concesionario

Cuando el automóvil se adquiere en un dealer autorizado, el proceso suele ser más sencillo. En muchos casos, el propio concesionario gestiona parte del trámite y entrega placas temporales mientras llegan las definitivas.

Si el concesionario no realiza el registro, el comprador deberá presentar:

Solicitud de Título o Registro si el vehículo es nuevo

Título del vehículo si es usado

Formularios adicionales si el título está dañado o perdido

Certificación de smog , cuando aplique

Pago de tarifas e impuestos estatales

Comprar un auto a un particular: plazos y requisitos

El proceso cambia cuando la compra se realiza entre particulares. En ese caso:

El comprador tiene 10 días para transferir la propiedad

El vendedor dispone de 5 días para notificar la venta al DMV

El nuevo propietario debe registrar el vehículo dentro del plazo legal

Entre los documentos más importantes se encuentran el título firmado, el registro del millaje, la certificación de emisiones y el pago de tarifas correspondientes.

Fechas límite que todo migrante debe conocer

El DMV también establece plazos específicos para quienes llegan al estado:

20 días para registrar un vehículo tras mudarse a California

20 días después de comenzar a trabajar en el estado

No cumplir con estos tiempos puede generar sanciones y problemas al renovar placas o licencias.