El Saver’s Match estará destinado a trabajadores de ingresos bajos y moderados que ahorren para su jubilación.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) implementará desde 2027 un nuevo beneficio destinado a incentivar el ahorro para la jubilación entre los trabajadores de ingresos bajos y moderados que cumplan con determinados requisitos.

Se trata del Saver´s Match, un programa mediante el cual el Gobierno federal podrá aportar hasta US$1000 por persona al año directamente a una cuenta de jubilación. El monto que reciba cada contribuyente dependerá tanto de sus ingresos como del dinero que haya destinado a este tipo de ahorro.

¿Cómo funcionará el nuevo beneficio de hasta US$1000 del IRS?

El Saver´s Match comenzará a aplicarse a las contribuciones para la jubilación realizadas durante el año fiscal 2027.

Según informó el IRS, el Gobierno federal podrá igualar el 50% del dinero que una persona aporte, con un máximo de US$1000 anuales por contribuyente.

De esta manera, una persona que aporte US$2000 y reúna las condiciones para recibir la tasa máxima del 50% podrá obtener otros US$1000 para sus ahorros de jubilación.

El dinero no se entregará como un cheque de libre disponibilidad. En general, el aporte federal será depositado directamente en la cuenta de jubilación designada por el beneficiario y quedará destinado ese ahorro.

En el caso de los matrimonios que presentan una declaración conjunta, el beneficio se calcula individualmente para cada cónyuge. Por lo tanto, si ambos realizan contribuciones y cumplen con los requisitos, cada uno podría acceder a su propio Saver´s Match.

El monto del beneficio dependerá de los ingresos y de las contribuciones realizadas a una cuenta de jubilación elegible. Shutterstock

¿Quiénes podrán acceder al Saver´s Match?

Para acceder al programa, se requieren ciertos requisitos:

Realizar aportes a un plan de jubilación o una cuenta individual de jubilación (IRA).

Tener al menos 18 años al finalizar el año fiscal.

No ser estudiante según la definición establecida por la legislación tributaria.

No figurar como dependiente en la declaración de impuestos de otra persona.

Ser residente de Estados Unidos a efectos fiscales.

No será necesario deber impuestos federales para acceder al programa. Según el IRS, una persona puede calificar incluso si debe poco o ningún impuesto federal sobre los ingresos.

Además, el porcentaje que aporte el Gobierno dependerá del ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) y del estado civil utilizado para presentar la declaración.

Saver´s Match: cuáles serán los límites de ingresos

Para recibir el aporte máximo equivalente al 50% de las contribuciones, durante 2027 los límites de ingresos serán:

Solteros o casados que presentan por separado: hasta US$20.500

Jefes de hogar: hasta US$30.750

Matrimonios que presenten conjuntamente y cónyuges sobrevivientes que califican: hasta US$41.000.

Quienes superen esos valores todavía podrán acceder a un aporte parcial dentro de determinados rangos.

¿Cuándo se podrán solicitar los US$1000 del Saver´s Match?

Aunque el programa comenzará con las contribuciones realizadas durante 2027, los contribuyentes elegibles deberán reclamar el beneficio al presentar su declaración federal correspondiente a ese año en 2028.

Para hacerlo, deberán presentar el nuevo Formulario 8880-A junto con su declaración anual de impuestos.

El IRS aclara que durante 2026 no es necesario realizar ningún trámite para solicitar el nuevo programa. A partir de 2027, quienes quieran acceder deberán realizar o continuar realizando aportes a un plan elegible, como un 401(k), 403(b), un plan gubernamental 457(b) o una IRA tradicional o Roth, y conservar los registros de esas contribuciones.

El Saver’s Match reemplazará al actual Saver’s Credit para las contribuciones elegibles destinadas a planes de jubilación o IRA a partir del año fiscal 2027.