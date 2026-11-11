La medida alcanza a quienes experimentaron transformaciones importantes en su apariencia.

Los ciudadanos de Estados Unidos que experimentaron “un aumento o una pérdida significativa de peso” deben renovar su pasaporte si resultó en un “cambio radical” en su apariencia.

El Departamento de Estado aclaró que la obligación depende de si todavía es posible identificar al titular mediante la fotografía del documento vigente.

Quiénes deben renovar el pasaporte por cambios de peso

La autoridad incluye el aumento y la pérdida significativa de peso entre los cambios físicos que justifican solicitar un nuevo pasaporte. En sus instrucciones oficiales, el organismo establece: “Solo necesita solicitar un nuevo pasaporte si su apariencia ha cambiado de manera significativa”.

Sin embargo, no cualquier modificación obliga a realizar el trámite. Si la persona todavía puede ser reconocida mediante su fotografía actual, no necesita renovar el documento.

Qué otros cambios físicos obligan a renovar el pasaporte

El Departamento de Estado también contempla otras transformaciones importantes:

Cirugías faciales importantes.

Traumatismos faciales significativos.

Agregar o quitar muchos tatuajes.

Incorporar o retirar perforaciones grandes en el rostro.

En cambio, dejarse crecer la barba, teñirse el cabello o experimentar el envejecimiento natural no son motivos para solicitar otro pasaporte .

“Las fotos inaceptables son la principal razón por la que ponemos en espera las solicitudes de pasaporte”, advierte el organismo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué requisitos debe cumplir la foto del pasaporte

Quienes necesiten renovar el documento deben presentar una fotografía que cumpla con las siguientes condiciones:

Tamaño de 2 x 2 pulgadas (51 x 51 milímetros).

Tomada durante los últimos seis meses.

Fondo blanco o blanco hueso, liso y sin sombras.

Rostro centrado y mirando directamente a la cámara.

Ojos abiertos y boca cerrada.

Sin anteojos, sombreros ni accesorios que oculten la cara.

Sin filtros, retoques ni modificaciones digitales.

“Las fotos inaceptables son la principal razón por la que ponemos en espera las solicitudes de pasaporte”, advierte el organismo.

Dónde se puede tomar la foto para renovar el pasaporte

Los ciudadanos pueden obtener su fotografía en una oficina de aceptación de solicitudes de pasaporte, un establecimiento comercial especializado o mediante un familiar o amigo.