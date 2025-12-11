A partir del año fiscal 2025 , Estados Unidos aplicará una reforma clave al Crédito por Adopción, ampliando beneficios y facilitando el acceso para miles de familias. El mayor cambio es la incorporación de un tramo reembolsable de hasta u$s 5.000, lo que permite recibir dinero vía depósito directo incluso si la obligación tributaria es baja.

El crédito total por adopción asciende a u$s 17.280 por cada niño elegible y se aplica a adopciones nacionales, internacionales, privadas o de cuidado temporal. Pero, ¿cuáles son los requisitos, gastos permitidos y pasos para solicitar el beneficio?

¿Quiénes califican para el Crédito por Adopción y qué gastos cubre?

Califican quienes adopten a un niño elegible y cumplan los límites de ingreso medidos por el MAGI, que es el ingreso bruto ajustado modificado, una cifra que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) usa para determinar si un contribuyente puede acceder a ciertos beneficios.

En 2025, el crédito es pleno con un MAGI de hasta u$s 259.190; se reduce entre u$s 259.191 y u$s 299.189, y no aplica desde u$s 299.190. Si están casados, deben presentar declaración conjunta. También pueden calificar parejas registradas donde se permite la adopción de segundo padre.

Gastos que sí califican

Tarifas de adopción

Honorarios de abogados

Costos de tribunales

Viajes, alojamiento y comidas

Gastos previos a identificar a un niño elegible (ej.: estudios del hogar)

Gastos que no califican

Adopción del hijo del cónyuge

Acuerdos de subrogación

Gastos cubiertos por créditos o programas públicos

Montos reembolsados por el empleador

El depósito surge del nuevo tramo reembolsable del crédito fiscal por adopción. Foto: Archivo

¿Cómo se reclama el crédito y qué reglas aplican en adopciones especiales?

Para solicitar el crédito, el contribuyente debe presentar el Formulario 8839 junto a su declaración. El menor debe tener SSN, ATIN o ITIN. Si la adopción está en curso, el ATIN puede solicitarse con el Formulario W-7A . Toda la documentación debe conservarse y es posible enmendar la declaración si se reclamó un monto incorrecto.

Las adopciones de niños con necesidades especiales permiten acceder al crédito completo incluso si los gastos fueron menores al límite establecido . Además, en ciertos casos, la exclusión de ingresos puede aplicarse cuando el empleador otorga beneficios de adopción.

Cuándo reclamar el crédito