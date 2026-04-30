Al cierre de mercados de este jueves, 30 de abril de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3676.75. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 1.84%. En el mercado del peso colombiano, la cotización subió 3.45% en la última semana, pero en el último año acumuló una variación de -8.81%, lo que sugiere una recuperación reciente dentro de una tendencia anual negativa. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 15.60%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 14.16%. La cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva en relación con los días pasados, dado que el dato de 1 es positivo. Esto indica que el valor de la moneda ha incrementado en comparación con sus niveles anteriores. En contraste, si el dato de 1 fuese negativo, la tendencia sería a la baja, reflejando una depreciación del Peso colombiano en el mercado. Por otro lado, un valor de 0 sugeriría que la cotización se ha mantenido estable. En análisis, la tendencia positiva del Peso colombiano podría ser un indicativo de una mejora en la confianza del mercado y factores económicos favorables en el corto plazo. Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.