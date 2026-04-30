El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.636 este jueves, 30 de abril de 2026, cifra que refleja una alteración del 2.26% en comparación con la cotización del día anterior. La cotización del Quetzal guatemalteco bajó -3.27% en la última semana y -47.57% en el último año. La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco, con un 24.83%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 19.48%, lo que indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco presenta una tendencia positiva, con un dato de 1 en 3 días consecutivos. Esto indica que la moneda ha estado apreciándose respecto a su valor en los días anteriores, lo cual es un signo alentador para la economía local. En contraste, los días previos mostraban fluctuaciones negativas, lo que generaba preocupaciones sobre la estabilidad de la moneda. Sin embargo, el reciente aumento sugiere un posible cambio en la confianza del mercado hacia el Quetzal. Este repunte en la cotización podría reflejar mejoras en las condiciones económicas o en la percepción de inversión en Guatemala. Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.