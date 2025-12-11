El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos detalla en su sitio web oficial cuáles son las multas y sanciones que pueden aplicarse a los preparadores de impuestos por fomentar engaños relacionados con la declaración y el pago de impuestos.

La precisión al momento de realizar este tipo de trámite es esencial, pues la agencia señala claramente que quienes ayuden a subestimar el monto que un contribuyente debe pagar, afrontarán multas de hasta 10,000 dólares .

Investigación del IRS: habrá multas de hasta 10,000 dólares para quienes hagan mal este trámite

Con la cuenta regresiva ya iniciada para la temporada de presentación de impuestos 2026, IRS señala que la multa para preparadores de impuestos por subestimar la responsabilidad tributaria está amparada por la Sección 7701 del Código de Impuestos Internos.

Así, cuando se ayude al tributante a preparar una declaración que refleje menos dinero del que en realidad se adeuda, la multa que puede imponer IRS es de 1,000 dólares.

IRS multará a quienes ayuden a subestimar la responsabilidad tributaria de un contribuyente. Fuente: archivo.

No obstante, si esto ocurre con una declaración de impuestos comercial, la sanción podría alcanzar los 10,000.

“Podemos imponer esta multa una sola vez por documentos relacionados con el mismo contribuyente de un solo período o evento tributario, detalla la agencia.

Qué debo hacer si IRS me envió una carta con esta multa

En el aviso enviado, se detallarán todas las especificaciones de la penalización y las fechas para pagar. El consejo de la agencia es verificar que todos los datos sean correctos.

“Si puede corregir el asunto del aviso, es posible que no se deba pagar una multa. Si la información es incorrecta, o si usted no está de acuerdo, quizás pueda disputar la multa o solicitar un reembolso”, afirman las autoridades.

En caso de que la sanción aplique correctamente, pagar a término es fundamental para evitar la acumulación de intereses.