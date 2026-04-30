Al cierre de mercados de este jueves, 30 de abril de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 58.95. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.26%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano cayó -0.49% y en el último año registró una variación de -1.36%, reflejando una tendencia bajista moderada. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana es del 5.21%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.22%. La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es un número positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha logrado un fortalecimiento ante otras divisas, generando confianza en el mercado. En contraste, si el dato de 1 fuera negativo, observaríamos una tendencia a la baja en la cotización del Peso dominicano, reflejando posibles preocupaciones económicas o inestabilidad. La tendencia actual sugiere un entorno favorable para la moneda en el corto plazo. Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.