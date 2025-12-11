El pasaporte americano es una identificación esencial para todos los ciudadanos estadounidenses que desean viajar internacionalmente , pues las autoridades lo solicitarán de manera obligatoria en la mayoría de los controles migratorios.

Para poder adquirir este documento internacional y portarlo sin inconvenientes es esencial cumplir con un protocolo estricto de tramitación y mantener ciertas condiciones legales.

En esa línea, el Code of Federal Regulations especifica claramente cuándo un pasaporte estadounidense puede ser revocado de manera definitiva por no reunir los criterios necesarios para ser portador.

Estados Unidos revocará el pasaporte a quienes no cumplan este requisito

Entre la lista de motivos de revocación de un pasaporte, se detalla que el Departamento de Estado podrá quitar de manera definitiva este documento al ser notificado de que el certificado de ciudadanía del portador o su constancia de naturalización fueron revocados.

En estos casos, la persona deja de ser ciudadano estadounidense para la ley, por lo que pierde todos los privilegios propios de este estatus, incluyendo el de adquirir o utilizar un pasaporte americano.

El Departamento de Estado podrá revocar los pasaportes de quienes ya no son ciudadanos estadounidenses. Fuente: archivo.

Cuándo el Departamento de Estado no emitirá ningún pasaporte

Es importante destacar que, además de las categorías de inelegibilidad para adquirir o conservar este documento, detalladas por las regulaciones oficiales, para tramitar el pasaporte será necesario poder cumplir de manera obligatoria con todos estos requisitos en un centro autorizado

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia física de ciudadanía estadounidense (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

Cuando alguno de estos pasos no se cumpla, el documento no podrá tramitarse.