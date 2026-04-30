Al cierre de mercados de este jueves, 30 de abril de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7351. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.94%. La cotización de la libra esterlina muestra una leve tendencia a la baja, con un cambio del -0.53% en la última semana y del -0.08% en el último año. La volatilidad económica de la Libra esterlina en la última semana fue del 6.84%, que es mayor que el 6.71% de su volatilidad anual, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones. Hoy, la cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es un número positivo. En los días pasados, la moneda había tenido un desempeño favorable, lo que sugiere un impulso alcista en el valor de la Libra. Esta recuperación en la cotización parece estar impulsada por factores económicos favorables y una mejora en la confianza del mercado. Si esta tendencia continúa, podría fortalecer aún más la posición de la Libra esterlina frente a otras divisas. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.