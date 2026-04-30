El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.465 este jueves, 30 de abril de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.39% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, el peso mexicano registró una ligera apreciación de 0.24%, pero en el último año acumula una caída de 10.11%, indicando presión bajista anual pese al repunte reciente. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 6.74%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.72%. Hoy, la cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva, con un dato de -1 igual a 1. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor de manera consistente. Los días pasados, la tendencia se ha mantenido en ascenso, lo que sugiere una stabilidad en la confianza hacia el Peso mexicano en el mercado. Esta tendencia positiva podría estar influenciada por factores económicos favorables. El análisis sugiere que, si esta tendencia continua, podría señalar un fortalecimiento sostenible del Peso en el futuro cercano. Para convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.