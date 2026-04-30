El sur y el este de Estados Unidos se preparan para recibir un nuevo sistema de tormentas, que podría provocar más de 72 horas de lluvias persistentes, acompañadas de ráfagas de viento de 80 kilómetros por hora. El sistema traerá precipitaciones generalizadas desde el suroeste hasta el sureste del país antes de desplazarse hacia la costa atlántica el fin de semana. De acuerdo con el pronóstico de expertos de AccuWeather, las primeras precipitaciones afectarán las siguientes zonas del sur Posteriormente, las lluvias se extenderán hacia el sureste, incluyendo: En los momentos más intensos, las precipitaciones podrían traducirse en hasta 10 pulgadas, por lo que se advierte por riesgo de acumulados de agua en diversas zonas. El sistema está asociado a un área de baja presión que avanzará hacia el este, lo que podría generar tormentas fuertes desde el viernes hasta la noche de sábado en sectores de la costa del Golfo. Los principales riesgos asociados a estas tormentas incluyen: Después de atravesar los estados del Golfo y aliviar las zonas de sequía, el sistema se desplazará hacia el norte durante el fin de semana y llevará lluvias a parte de la costa atlántica. Se esperan precipitaciones en ciudades como: En estas zonas podría registrarse varias horas de lluvia persistente y temperaturas más frías de lo habitual para esta época del año. Los expertos sugieren mantener extrema precaución al circular debido a lo resbaladizas que podrían estar las carreteras.