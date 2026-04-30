La cotización del euro cerró a USD 0.852 este jueves, 30 de abril de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del -0.16%. En la última semana, la cotización del euro descendió ligeramente (-0.46%), mientras que en el último año registra una variación positiva moderada (0.39%), sugiriendo una tendencia anual al alza pese al retroceso reciente. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.32%, indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.03%. La cotización del Euro hoy presenta una tendencia positiva, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha experimentado un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento puede ser un síntoma de mayor confianza en la economía europea. La tendencia de la cotización del Euro se ha mantenido al alza durante los últimos días, lo que podría sugerir un fortalecimiento en la estabilidad económica de la zona euro. Sin embargo, es importante monitorear cómo se comportará en el corto plazo. Esta tendencia sugiere un momento favorable para el Euro, motivado por factores que pueden estar impulsando su valorización frente a otras monedas. Para convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.