El Gobierno del presidente Donald Trump dio un giro abrupto que impactará directamente en millones de prestatarios: la eliminación definitiva del plan SAVE, uno de los programas más utilizados para aliviar la carga de los préstamos estudiantiles en Estados Unidos.

La medida, anunciada este martes como parte de un acuerdo legal, marca el cierre del plan que había sido impulsado durante la administración Biden para reducir pagos mensuales y acelerar la condonación de deudas para quienes tenían ingresos bajos.

El anuncio reconfigura el panorama de la deuda estudiantil y deja a muchos preguntándose qué pasará con sus pagos, qué alternativas habrá y cuánto tiempo tendrán para inscribirse en nuevos planes.

¿Qué era el plan SAVE y por qué era tan importante?

El programa Saving on Valuable Education (SAVE) comenzó en 2023 como un plan de pagos basado en el ingreso. Su objetivo principal era evitar que los intereses se acumularan de manera acelerada, reducir las cuotas mensuales según el tamaño del hogar y ofrecer vías de condonación de deuda más rápidas para los prestatarios con ingresos limitados.

Para muchos, SAVE había sido una de las pocas herramientas de alivio después de años de incrementos en las tasas de interés y un mercado laboral inestable.

Sin embargo, la administración Trump insistió en que el plan era “ilegal”, argumentando que se implementó sin autoridad del Congreso.

Suspenden nuevas inscripciones y confirman traslado obligatorio

Como parte del acuerdo presentado ante la Justicia, el Departamento de Educación confirmó que:

No se aceptarán nuevas inscripciones al plan SAVE.

Las solicitudes pendientes serán rechazadas .

Todos los prestatarios actualmente inscritos serán trasladados a planes considerados legales bajo la normativa vigente.

Si el tribunal aprueba el acuerdo, el plan SAVE dejará de existir formalmente. Las autoridades adelantaron que habrá un “tiempo limitado” para que los prestatarios elijan un nuevo plan de pago, aunque aún no se ha definido cuánto durará ese período.

Lista de cambios para los préstamos estudiantiles

El fin del plan SAVE se suma a una serie de cambios que ya están transformando el sistema federal de préstamos. Entre ellos:

Nuevos límites a la cantidad que los estudiantes pueden solicitar para estudios de posgrado.

Restricciones a los préstamos para padres.

Eliminación de ciertos tipos de aplazamientos.

Un menú más reducido de opciones de reembolso.

Estas reformas fueron parte del paquete de recortes fiscales aprobado por la administración Trump a mediados de año.

¿Qué viene ahora para los prestatarios?

Para quienes dependían del plan SAVE, el futuro inmediato implica tener que elegir entre las opciones de pago disponibles, muchas de ellas menos generosas en términos de reducción de intereses y condonación.

Los expertos recomiendan estar atentos al portal oficial de la Oficina Federal de Ayuda Estudiantil (FSA), ya que será el principal canal de información sobre plazos y alternativas de inscripción.