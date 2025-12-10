La temporada de impuestos 2026 llegará con fechas claves del Servicio Interno de Impuestos (IRS), que establecerá plazos y exigencias para la presentación de documentos. La preparación anticipada será clave para evitar demoras o contratiempos al momento de declarar.

La expectativa por la nueva fecha obligatoria para entregar los papeles y solicitar reembolsos crece a medida que se acerca el calendario fiscal. Aunque la estructura general se mantiene, el próximo ciclo tendrá días puntuales que conviene conocer antes del inicio formal.

¿Cuál es la nueva fecha obligatoria del IRS para declarar impuestos en 2026?

Si bien el IRS todavía no confirmó su implementación , se estima que, la fecha de inicio para presentar los impuestos correspondientes al año fiscal 2025 será el 15 de abril de 2026, salvo que coincida con un fin de semana o feriado.

Quienes requieran más tiempo podrán solicitar una extensión mediante el Formulario 4868, aunque el pago de cualquier saldo adeudado sigue venciendo en abril.

La temporada de impuestos también contempla fechas importantes para recibir documentación laboral y preparar la declaración en tiempo y forma .

Fechas clave para contribuyentes

15 de enero de 2026: último pago estimado del año fiscal 2025.

2 de febrero de 2026: envío de formularios W-2 y determinados formularios 1099.

16 de febrero de 2026: renovación de la exención de retenciones mediante el formulario de retención laboral.

Se estima que, la fecha de inicio para presentar impuestos será el 15 de abril de 2026. Foto: Archivo.

¿Qué otras fechas deben cumplir los contribuyentes y qué ocurre si se pierden los plazos?

El IRS fijó plazos adicionales, como el 1 de abril de 2026 para la primera distribución mínima obligatoria de quienes cumplieron 73 años en 2025 . También se podrán realizar aportes a cuentas individuales de jubilación y cuentas de ahorro para salud del año fiscal 2025 hasta el 15 de abril de 2026.