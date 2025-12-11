En esta noticia

Miles de residentes de Nueva Jersey podrían encontrarse con un alivio inesperado en sus buzones. El estado avanza con el envío de pagos de hasta $1,750 dólares, un beneficio que forma parte del programa ANCHOR, una iniciativa creada para brindar alivio fiscal a hogares con ingresos bajos y moderados.

Aunque los depósitos comenzaron meses atrás, muchos contribuyentes recién ahora están recibiendo sus cheques, lo que ha generado preguntas sobre elegibilidad, montos y tiempos de entrega.

¿Quiénes pueden recibir el pago de hasta 1,750 dólares?

El programa ANCHOR (Affordable New Jersey Communities for Homeowners and Renters) está dirigido a residentes que cumplen una serie de requisitos. Entre los puntos clave se encuentran:

  • Ser propietario y utilizar la vivienda como residencia principal.
  • Contar con ingresos dentro de los límites fijados por el estado.
  • Haber presentado la declaración de impuestos estatal correspondiente.

Los montos se calculan según el nivel de ingresos:

  • Hogares con ingresos bajos pueden acceder al pago máximo de $1,750.
  • Propietarios con ingresos moderados reciben un monto menor, aunque igualmente significativo.

Este programa busca que el alivio llegue a quienes enfrentan mayores presiones económicas.

Cómo saber si tu cheque ya fue enviado

Los envíos no se realizaron en un solo día: el estado continúa despachando pagos de forma escalonada. Por eso, incluso quienes no recibieron aviso previo pueden encontrarse con la sorpresa en cualquier momento.

Si vivís en Nueva Jersey, es recomendable:

  • Revisar el buzón durante toda la semana.
  • Confirmar que la dirección registrada ante las autoridades estatales esté actualizada.
  • Consultar el estatus del pago en el portal oficial del programa ANCHOR.

Varios residentes han reportado que el cheque llegó sin notificación previa, por lo que mantenerse atento es fundamental.