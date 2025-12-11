Miles de residentes de Nueva Jersey podrían encontrarse con un alivio inesperado en sus buzones. El estado avanza con el envío de pagos de hasta $1,750 dólares, un beneficio que forma parte del programa ANCHOR, una iniciativa creada para brindar alivio fiscal a hogares con ingresos bajos y moderados.

Aunque los depósitos comenzaron meses atrás, muchos contribuyentes recién ahora están recibiendo sus cheques, lo que ha generado preguntas sobre elegibilidad, montos y tiempos de entrega.

¿Quiénes pueden recibir el pago de hasta 1,750 dólares?

El programa ANCHOR (Affordable New Jersey Communities for Homeowners and Renters) está dirigido a residentes que cumplen una serie de requisitos. Entre los puntos clave se encuentran:

Ser propietario y utilizar la vivienda como residencia principal.

Contar con ingresos dentro de los límites fijados por el estado.

Haber presentado la declaración de impuestos estatal correspondiente.

Los montos se calculan según el nivel de ingresos:

Hogares con ingresos bajos pueden acceder al pago máximo de $1,750 .

Propietarios con ingresos moderados reciben un monto menor, aunque igualmente significativo.

Este programa busca que el alivio llegue a quienes enfrentan mayores presiones económicas.

Cómo saber si tu cheque ya fue enviado

Los envíos no se realizaron en un solo día: el estado continúa despachando pagos de forma escalonada. Por eso, incluso quienes no recibieron aviso previo pueden encontrarse con la sorpresa en cualquier momento.

Si vivís en Nueva Jersey, es recomendable:

Revisar el buzón durante toda la semana.

Confirmar que la dirección registrada ante las autoridades estatales esté actualizada.

Consultar el estatus del pago en el portal oficial del programa ANCHOR.

Varios residentes han reportado que el cheque llegó sin notificación previa, por lo que mantenerse atento es fundamental.