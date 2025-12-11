En esta noticia
Miles de residentes de Nueva Jersey podrían encontrarse con un alivio inesperado en sus buzones. El estado avanza con el envío de pagos de hasta $1,750 dólares, un beneficio que forma parte del programa ANCHOR, una iniciativa creada para brindar alivio fiscal a hogares con ingresos bajos y moderados.
Aunque los depósitos comenzaron meses atrás, muchos contribuyentes recién ahora están recibiendo sus cheques, lo que ha generado preguntas sobre elegibilidad, montos y tiempos de entrega.
¿Quiénes pueden recibir el pago de hasta 1,750 dólares?
El programa ANCHOR (Affordable New Jersey Communities for Homeowners and Renters) está dirigido a residentes que cumplen una serie de requisitos. Entre los puntos clave se encuentran:
- Ser propietario y utilizar la vivienda como residencia principal.
- Contar con ingresos dentro de los límites fijados por el estado.
- Haber presentado la declaración de impuestos estatal correspondiente.
Los montos se calculan según el nivel de ingresos:
- Hogares con ingresos bajos pueden acceder al pago máximo de $1,750.
- Propietarios con ingresos moderados reciben un monto menor, aunque igualmente significativo.
Este programa busca que el alivio llegue a quienes enfrentan mayores presiones económicas.
Cómo saber si tu cheque ya fue enviado
Los envíos no se realizaron en un solo día: el estado continúa despachando pagos de forma escalonada. Por eso, incluso quienes no recibieron aviso previo pueden encontrarse con la sorpresa en cualquier momento.
Si vivís en Nueva Jersey, es recomendable:
- Revisar el buzón durante toda la semana.
- Confirmar que la dirección registrada ante las autoridades estatales esté actualizada.
- Consultar el estatus del pago en el portal oficial del programa ANCHOR.
Varios residentes han reportado que el cheque llegó sin notificación previa, por lo que mantenerse atento es fundamental.