El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos confirmó que depositará más de 18,000 dólares en las cuentas bancarias de las personas que cumplen con ciertas condiciones. Este dinero se otorga en forma de alivio fiscal a quienes siempre fueron responsables con sus obligaciones tributarias.

El “secreto”, principalmente, se encuentra en cumplir todas las normas de la declaración de impuestos y ser honesto con la información que el IRS ya ha verificado acerca de cada contribuyente.

Confirmado: IRS deposita más de 18,000n dólares en estas cuentas bancarias

Las autoridades de IRS mantienen vigentes una serie de beneficios fiscales para los estadounidenses que presentan sus impuestos en tiempo y forma. Los más solicitados suelen ser el Crédito Tributario por Hijo (CTC), el Crédito Tributario por Empleo (EITC) y el Crédito por Adopción.

En base a las condiciones que cada persona cumpla para estos beneficios, la entidad fiscal determina cuánto dinero le corresponde a la persona en el pago único y anual.

Actualmente, el CTC ofrece hasta 2.200 dólares por cada menor calificado. La porción reembolsable llega hasta 1.700 dólares por niño. El EITC alcanza los 8.046 dólares en su nivel más alto para quienes presentan tres hijos calificados. El crédito por adopción llega hasta 17.280 dólares como beneficio total y su parte reembolsable asciende a 5.000 dólares.

Un contribuyente puede averiguar su elegibilidad para más de un crédito tributario. Fuente: Archivo.

Con estos valores máximos, una familia que cumpla todas las condiciones puede acumular 31.926 dólares en créditos dentro de la declaración. Ese monto representa la suma completa de los beneficios permitidos por la normativa vigente para el 2025.

Pero, los montos reembolsables permiten una suma total de 18,146 dólares como el monto máximo. Es decir, quienes califican para reembolsos menores pueden recibir una menor cantidad de dinero en sus cuentas bancarias.

Cómo saber si una persona es elegible para el crédito tributario por hijo y el crédito por adopción

Para acceder al CTC, el menor debe ser dependiente legal, tener menos de diecisiete años, vivir la mayor parte del año con el contribuyente, cumplir con la relación de parentesco requerida y encontrarse dentro de los límites de ingresos que permiten recibir la parte reembolsable.

Para acceder al Crédito por Adopción, la adopción debe ser legal y válida, deben existir gastos documentados vinculados con el proceso y el nivel de ingresos del contribuyente debe ubicarse dentro del rango permitido antes de que el beneficio comience a reducirse. Cuando no se usa la totalidad del crédito en un año, una parte puede trasladarse a los siguientes.

¿Cómo saber para qué créditos soy elegible?