Estados Unidos prepara un cambio relevante en sus controles migratorios que podría modificar la forma en que todos los viajeros del mundo ingresan al país. La iniciativa busca reforzar la verificación previa al viaje en un contexto de mayor vigilancia internacional.

Aunque la medida aún no está vigente, el aviso oficial adelanta un proceso más estricto que implicaría la entrega de datos sensibles por parte de quienes solicitan autorización para ingresar al territorio estadounidense.

¿Qué es la nueva prueba que deberán pasar para entrar a Estados Unidos?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propuso que quienes viajan sin visa bajo el Programa de Exención de Visa deban entregar información ampliada antes de recibir aprobación. Entre los datos solicitados aparecen cinco años de historial de redes sociales, así como números de teléfono y correos electrónicos usados en la última década.

La propuesta también incluye recopilar metadatos de fotografías enviadas electrónicamente y datos detallados sobre familiares, como lugares de nacimiento y números de contacto. Actualmente, la autorización ESTA solo exige preguntas básicas, por lo que la reforma implicaría una verificación previa mucho más exhaustiva.

Datos que podrían solicitarse

Redes sociales de los últimos 5 años.

Teléfonos usados en los últimos 5 años.

Correos electrónicos utilizados en los últimos 10 años.

Metadatos de fotografías enviadas.

Información ampliada sobre familiares.

El DHS propuso que quienes viajan sin visa bajo el Programa de Exención de Visa deban entregar información ampliada antes de recibir aprobación. Foto: Archivo.

¿A quiénes afecta la nueva prueba migratoria de EE.UU. y cuándo comenzaría a aplicarse?

La medida alcanzaría a ciudadanos de cerca de 40 países que pueden ingresar sin visa por turismo o negocios. En cambio, los solicitantes de visa tradicional ya están obligados desde hace años a entregar información de redes sociales , por lo que todos los viajeros con o sin visa deberán pasar esta prueba.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) aclaró que la nueva regla aún no entra en vigencia y permanecerá en revisión pública antes de cualquier implementación.

El Gobierno señaló que el objetivo es reforzar la detección de posibles riesgos de seguridad nacional. Además, normas actuales permiten negar visas o autorizaciones de viaje si el solicitante no entrega la información requerida o si mantiene sus cuentas privadas, lo que dificulta la verificación.