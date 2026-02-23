La Social Security Fairness Act (ley de Equidad del Seguro Social) entró en vigor a comienzos de 2025 y eliminó dos disposiciones que reducían los beneficios de quienes también cobraban una pensión pública. El cambio favoreció especialmente a millones de trabajadores del sector público cuyas pensiones no estaban cubiertas por el Seguro Social. Sin embargo, para algunos jubilados que recibieron pagos retroactivos por aumentos correspondientes a años anteriores, la medida puede traer consecuencias no previstas, como un posible impacto fiscal por el ingreso adicional recibido. La Social Security Fairness Act eliminó la Windfall Elimination Provision (WEP) y la Government Pension Offset (GPO). La WEP era una disposición que reducía el beneficio del Seguro Social para quienes también cobraban una pensión proveniente de un empleo no cubierto por el sistema, como ciertos cargos estatales o municipales. Al modificar la fórmula con la que se calculaba el haber, en muchos casos el pago mensual resultaba más bajo de lo esperado. Por otro lado, la GPO afectaba los beneficios conyugales o por sobreviviente. Si una persona recibía una pensión pública no cubierta por el Seguro Social, esta regla reducía, y en algunos casos eliminaba por completo, el monto que podía percibir como cónyuge o viudo/a dentro del sistema. El punto clave son los pagos retroactivos. Al recibir una suma mayor en un mismo año fiscal, puede aumentar el ingreso total declarado y, en consecuencia, el monto sujeto a impuestos. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) determina si los beneficios del Seguro Social deben tributar a partir de un cálculo que combina distintas variables: el Ingreso Bruto Ajustado (AGI), los intereses exentos de impuestos y la mitad de los beneficios del Seguro Social percibidos en el año. Según el resultado de esa fórmula, hasta el 85 % de los beneficios puede quedar sujeto al impuesto federal. Si el ingreso total aumenta de forma significativa a raíz de esos pagos retroactivos, también puede impactar en el costo de las primas de Medicare Parte B y Parte D. Esto ocurre porque el monto que se paga por estas coberturas se ajusta según el nivel de ingresos declarado. Si el cálculo anual supera ciertos umbrales, se aplican recargos adicionales, lo que eleva el valor mensual de las primas. Un congresista llamado Lance Gooden presentó un proyecto llamado “No Tax on Restored Benefits Act” que busca excluir del ingreso sujeto a impuestos los pagos retroactivos que se derivan de la eliminación del WEP y del GPO. La idea es que no aumenten la cantidad total de impuestos que pagas solo por haber recibido más beneficios