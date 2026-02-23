La reforma que prometía más dinero para jubilados en Estados Unidos podría tener un efecto inesperado en 2026. Millones de beneficiarios del Seguro Social que recibieron pagos retroactivos en 2025 ahora enfrentan un posible recorte en sus reembolsos de impuestos, debido a cómo el sistema fiscal trata esos ingresos adicionales. La situación impacta directamente a quienes fueron alcanzados por la reciente reforma que eliminó dos disposiciones históricas que reducían beneficios a trabajadores del sector público. La aprobación de la Social Security Fairness Act durante el gobierno de Joe Biden eliminó la Windfall Elimination Provision (WEP) y la Government Pension Offset (GPO), dos normas que reducían o anulaban pagos del Seguro Social para personas que también recibían pensiones públicas. Como consecuencia: El punto clave es que el sistema tributario no distingue entre pagos regulares y montos retroactivos. Todo cuenta como ingreso del año fiscal en que se recibe. El impacto fiscal puede ser significativo. Si el ingreso combinado supera: hasta el 85% de los beneficios del Seguro Social puede quedar sujeto a impuestos federales. Esto significa que jubilados que normalmente no pagaban impuestos podrían: Aunque también entró en vigencia una nueva deducción fiscal impulsada bajo la ley conocida como “One Big Beautiful Bill Act”, promovida por Donald Trump, el beneficio no siempre compensa el impacto del ingreso adicional. Frente a las críticas, legisladores republicanos presentaron el proyecto No Tax on Restored Benefits Act, encabezado por el congresista texano Lance Gooden. La iniciativa busca excluir del ingreso bruto imponible los pagos retroactivos derivados de la eliminación de WEP y GPO. Sin embargo: De aprobarse, permitiría que jubilados del sector público —como maestros, bomberos y policías— conserven la totalidad de los montos recibidos sin enfrentar un ajuste impositivo.