A partir de febrero, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Texas integra un nuevo requisito de carácter excluyente en el proceso para registrar un automóvil o renovar un registro dentro del estado. Se trata de la ID Rule, que solicita que si o si el registrante presente una identificación con foto válida que no esté vencida y que haya sido emitida por el gobierno. Esto, deja afuera de la posibilidad a cualquier inmigrante que aún no haya obtenido la green card o la visa. Se pueden presentar solamente documentos que acrediten la identidad válidos y que no estén vencidos: Los trámites que comenzarían a estar atravesados por este nuevo cambio son las nuevas registraciones de vehículos, renovaciones de registros ya existentes o transacciones entre oficinas de impuestos del condado y concesionarias de autos. El representante estatal Brian Harrison defendió esta nueva regla con el argumento de que es un intento de “impedir que inmigrantes indocumentados registren vehículos en Texas", ya que según el fundamento ofrecido por el republicano, afectaría a la seguridad vial y a las primas de seguro. No obstante, se adelanta que esta medida podría no solamente afectar a inmigrantes indocumentados como Harrison pretende, sino que también alcanza a ciudadanos que tengan sus documentos vencidos por los retrasos reportados en los trámites de renovación de ID.