Muchas personas en Estados Unidos creen que al cumplir los 65 años un trabajador podía acceder automáticamente a la totalidad de sus beneficios. Sin embargo, la Administración del Seguro Social (SSA) ha ajustado estas reglas debido a factores demográficos y al incremento en la esperanza de vida. Para hoy tener acceso al 100% del cheque mensual el dato más importante es el año de nacimiento. Solicitar los fondos antes de tiempo no solo es una decisión apresurada, sino que conlleva una reducción permanente de los beneficios que podría afectar tu estabilidad financiera a largo plazo. La denominada Edad Plena de Jubilación (FRA, por sus siglas en inglés) ha dejado de ser una cifra fija para convertirse en un esquema gradual. Según los datos oficiales de la SSA, así queda distribuido el cronograma de retiro: Es fundamental recordar que, aunque la edad mínima para solicitar el retiro son los 62 años, hacerlo en ese momento implica recibir entre un 25% y 30% menos de dinero cada mes, una penalización que no se revierte con el tiempo. Si tu salud y situación laboral lo permiten, existe una alternativa para quienes desean maximizar sus ingresos: retrasar la jubilación. Por cada año que decidas postergar el cobro después de tu edad plena, el Seguro Social otorga un bono del 8% anual. Este incremento tiene como límite los 70 años. En 2024, aquellos que alcanzaron esta edad y cumplieron con los requisitos máximos de aportes llegaron a recibir pagos superiores a los $4,800 dólares mensuales. La diferencia económica entre retirarse lo antes posible o esperar hasta los 70 puede representar decenas de miles de dólares durante el resto de la vida del beneficiario. Para evitar sorpresas, se recomienda a los contribuyentes crear una cuenta en el portal oficial my Social Security, donde podrán realizar simulaciones precisas basadas en su historial laboral.