Durante las primeras semanas de la temporada de impuestos 2026, los datos preliminares del IRS muestran que el promedio de reembolsos federales ha aumentado con respecto al mismo periodo del año pasado. Según estadísticas oficiales, el reembolso medio fue de aproximadamente USD 2,290 hasta principios de febrero, lo que representa casi un 11 % más que los USD 2,065 registrados a principios de 2025. Este incremento temprano sugiere que muchas personas están recibiendo reembolsos más altos por declaración, aunque los montos finales dependerán de qué tan avanzada esté la temporada a medida que se procese un mayor volumen de declaraciones. Hay varios factores que podrían estar contribuyendo a este aumento en los reembolsos promedio: Los expertos tributarios recomiendan presentar de forma electrónica y optar por depósito directo para recibir el dinero más rápidamente. Además, herramientas como “Where’s My Refund?” permiten seguir el estado de cada reembolso de manera individual conforme se acerca la fecha límite del 15 de abril.