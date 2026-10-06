El trámite no tiene costo y, en muchos casos, puede iniciarse por internet.

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Si perdió, le robaron o se dañó su tarjeta del Seguro Social, puede solicitar una nueva sin pagar ningún cargo. La Administración del Seguro Social (SSA) permite iniciar el proceso por internet en determinadas situaciones y, si no es posible, la alternativa es programar una cita en una oficina local.

La propia agencia aclara que “Reemplazar la tarjeta del Seguro Social es gratis” y que, en la mayoría de los casos ni siquiera es necesario tener la tarjeta física para realizar trámites. Conocer el número de Seguro Social suele ser suficiente , ya que muchas organizaciones pueden verificarlo sin pedir el documento.

La agencia señala que solicitar la tarjeta por internet toma menos de 10 minutos.

¿Cómo reemplazar la tarjeta del Seguro Social?

La forma más rápida de reemplazar la tarjeta del Seguro Social es comenzar el trámite por internet. El servicio está disponible únicamente en inglés, aunque quienes precisen pueden comunicarse con el Seguro Social en español.

Para iniciar la solicitud en línea, la persona debe responder una serie de preguntas para verificar su identidad y determinar si puede completar todo el proceso de forma digital. Entre los datos que pueden requerir se encuentran:

Número de Seguro Social.

Fecha de nacimiento.

Lugar de nacimiento.

Sexo.

Ciudadanía o estatus migratorio.

Nombre que debe aparecer en la tarjeta.

Dirección postal en Estados Unidos.

El sistema también indica que el solicitante debe tener 18 años o más y contar con dirección postal dentro de Estados Unidos.

¿Cuánto cuesta reemplazar la tarjeta del Seguro Social?

Reemplazar la tarjeta del Seguro Social es completamente gratis. No se debe pagar una tarifa por solicitar una nueva tarjeta debido a pérdida, robo o daño.

La Administración del Seguro Social también limita la cantidad de veces que una persona puede solicitar una tarjeta de reemplazo: se permiten hasta tres por año y diez durante todo la vida, aunque existen excepciones.

¿Cuánto tarda en llegar la nueva tarjeta del Seguro Social?

Una vez completado el trámite y verificada la documentación, la nueva tarjeta se envía por correo postal y tarda en llegar aproximadamente diez días hábiles. La agencia aclara que no entrega las tarjetas el mismo día en las oficinas.

En algunos casos suele suceder que sea necesario acudir a una oficial local o a un centro de tarjetas con los documentos requeridos para terminar de completar el trámite.

La forma más rápida de reemplazar la tarjeta del Seguro Social es comenzar el trámite por internet. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué pasa si no puedo solicitar la tarjeta del Seguro Social por internet?

Si la persona no cumple con los requisitos para completar la solicitud en línea, deberá seguir las instrucciones proporcionadas por el sistema para programar una cita en una oficina local.

También puede comunicarse directamente con la Administración del Seguro Social al 1-800-772-1213. El servicio está disponible, en la mayoría de las zonas horarias de Estados Unidos, de lunes a viernes entre las 8 a. m. y las 7 p. m.

Para recibir atención en español, la agencia indica que se debe llamar al número y “oprima el 7 para español”. Las personas sordas o con problemas auditivos pueden comunicarse al 1-800-325-0778.