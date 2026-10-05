Existen pocas excepciones en las que un vehículo puede estacionar en la calle o autopista sin seguir las reglas estatales.

El Manual del Conductor de California mantiene publicada para todas las personas que circulan por el estado con un rodado la lista de lugares en los que estacionar se encuentra totalmente prohibido.

Conocerlos es fundamental para poder cumplir adecuadamente con lo establecido por las regulaciones locales y evitar sanciones económicas o incluso la confiscación del vehículo.

El Manual de California especifica cuáles son los lugares en los que no se permite aparcar.

La lista de lugares donde está completamente prohibido estacionar en California

De acuerdo con lo indicado por la Sección 6: Cómo circular por las calles (Continuación) del manual, en California ningún vehículo debería estacionar en los siguientes lugares:

Donde hay una señal que indica que está prohibido estacionar

En un paso de peatones, independientemente de si está o no señalizado

Sobre una acera, bloqueando una acera o delante de un camino de entrada

A menos de tres pies de una rampa para personas con discapacidad

Delante o sobre un cordón que brinda acceso a personas en sillas de ruedas

En la zona de líneas cruzadas diagonales que se encuentra junto a una placa de estacionamiento para personas con discapacidad

En un espacio designado al estacionamiento o abastecimiento de un vehículo de cero emisiones.

En un túnel o puente, salvo que lo permitan las señales

A menos de 15 pies de un hidrante o de la entrada para vehículos de la estación de bomberos

A menos de 20 pies de un cruce peatonal o a menos de 15 cuando haya una extensión de acera

Entre una zona de seguridad y el cordón

En doble fila

Del lado incorrecto de una calle o autopista

Excepciones de estacionamiento para calles y autopistas de California

El vehículo puede detenerse sin cumplir las normas cuándo:

Hay una emergencia

Un agente de la ley lo frena

La parada esté específicamente permitida

En caso de tener que parar en una autopista, la instrucción es hacerlo completamente fuera del pavimento y permanecer en el vehículo con las puertas cerradas hasta que llegue la ayuda solicitada.