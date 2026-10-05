El Manual del Conductor de California mantiene publicada para todas las personas que circulan por el estado con un rodado la lista de lugares en los que estacionar se encuentra totalmente prohibido.
Conocerlos es fundamental para poder cumplir adecuadamente con lo establecido por las regulaciones locales y evitar sanciones económicas o incluso la confiscación del vehículo.
La lista de lugares donde está completamente prohibido estacionar en California
De acuerdo con lo indicado por la Sección 6: Cómo circular por las calles (Continuación) del manual, en California ningún vehículo debería estacionar en los siguientes lugares:
- Donde hay una señal que indica que está prohibido estacionar
- En un paso de peatones, independientemente de si está o no señalizado
- Sobre una acera, bloqueando una acera o delante de un camino de entrada
- A menos de tres pies de una rampa para personas con discapacidad
- Delante o sobre un cordón que brinda acceso a personas en sillas de ruedas
- En la zona de líneas cruzadas diagonales que se encuentra junto a una placa de estacionamiento para personas con discapacidad
- En un espacio designado al estacionamiento o abastecimiento de un vehículo de cero emisiones.
- En un túnel o puente, salvo que lo permitan las señales
- A menos de 15 pies de un hidrante o de la entrada para vehículos de la estación de bomberos
- A menos de 20 pies de un cruce peatonal o a menos de 15 cuando haya una extensión de acera
- Entre una zona de seguridad y el cordón
- En doble fila
- Del lado incorrecto de una calle o autopista
Excepciones de estacionamiento para calles y autopistas de California
El vehículo puede detenerse sin cumplir las normas cuándo:
- Hay una emergencia
- Un agente de la ley lo frena
- La parada esté específicamente permitida
En caso de tener que parar en una autopista, la instrucción es hacerlo completamente fuera del pavimento y permanecer en el vehículo con las puertas cerradas hasta que llegue la ayuda solicitada.
“Un vehículo que esté detenido, estacionado o abandonado en una autopista durante más de cuatro horas puede ser retirado”, indican las autoridades.