Un ingrediente habitual de la cocina puede ser un aliado para mantenerlas frescas.

Los malos olores en la alfombra pueden aparecer por la acumulación de humedad, restos de comida, polvo y suciedad. Aunque pasar la aspiradora ayuda a mantenerlas limpias, no siempre alcanza para eliminar los aromas desagradables que quedan impregnados en las fibras.

Entre los trucos caseros para combatir este problema se encuentra el uso de bicarbonato de sodio, un ingrediente habitual en la cocina que también tiene aplicaciones en la limpieza del hogar. Su capacidad para neutralizar determinados olores lo convierte en una alternativa para refrescar las alfombras sin recurrir a productos específicos.

Sin embargo, es importante conocer cómo aplicarlo correctamente y qué precauciones tener en cuenta para no dañar el material.

Para qué sirve espolvorear bicarbonato de sodio sobre la alfombra

El bicarbonato de sodio es un producto utilizado en la limpieza doméstica por su capacidad para neutralizar determinados olores. La Universidad Estatal de Utah explica que este ingrediente neutraliza los olores de origen ácido y puede absorber otros del ambiente, además de incluirlo en las alternativas para desodorizar las alfombras.

Este uso también aparece en el manual de mantenimiento del hogar de la Corporación Canadiense de Hipotecas y Vivienda (CMHC), organismo público de Canadá. En su apartado dedicado a las alfombras, recomienda esparcir bicarbonato sobre la superficie para ayudar a eliminar los olores acumulados.

Las alfombras pueden acumular humedad, polvo y restos de suciedad que generan malos olores. Fuente: Gemini imagen ilustrativa | El Cronista USA

Cómo utilizar bicarbonato de sodio para quitar los malos olores de las alfombras

El procedimiento consiste en espolvorear bicarbonato de sodio sobre la alfombra, distribuyéndolo especialmente en las zonas donde se concentran los olores. Según el manual de la CMHC, hay que dejar actuar el polvo durante al menos 30 minutos para después retirarlo con una aspiradora.

Antes de aplicar el producto en toda la superficie, conviene probarlo en un sector poco visible y consultar las indicaciones del fabricante de la alfombra. Asimismo, es importante aspirar cuidadosamente para retirar los restos de bicarbonato.