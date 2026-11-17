El plazo de 90 días comienza en la fecha de la carta enviada por el Departamento de Estado.

Una deuda tributaria gravemente morosa certificada por el IRS puede impedir obtener o renovar el pasaporte estadounidense. Cuando el contribuyente presenta una solicitud, el Departamento de Estado le envía una carta y mantiene el trámite abierto durante 90 días desde la fecha de esa comunicación.

Según la explicación oficial del IRS, ese plazo permite pagar la deuda, acordar una solución o resolver una certificación errónea. Si la situación no se regulariza, la solicitud se deniega y se cierra.

Qué deudas pueden afectar el pasaporte

Para 2026, el IRS establece un umbral de más de US$66.000, incluidos intereses y penalidades. Debe tratarse de deuda tributaria federal impaga y legalmente exigible.

Además, deben cumplirse determinadas condiciones de cobro, la presentación de un aviso de gravamen tributario federal con las vías administrativas agotadas o vencidas, o la ejecución de un embargo.

No alcanza con tener cualquier deuda pendiente con el IRS. Debe existir la certificación ante el Departamento de Estado.

Desde cuándo se cuentan los 90 días

El plazo comienza en la fecha de la carta del Departamento de Estado relacionada con la solicitud del pasaporte.

Es una comunicación diferente del aviso CP508C, mediante el cual el IRS informa al contribuyente que certificó su deuda. Si la solicitud termina denegada y cerrada, será necesario presentar una nueva.

Un acuerdo de pago aceptado por el IRS puede permitir resolver la situación que bloquea el trámite del pasaporte. Shutterstock | Canva

Qué alternativas tiene el contribuyente

Durante ese período, la persona puede pagar la deuda en su totalidad, alcanzar un acuerdo de pago satisfactorio con el IRS o solucionar una certificación incorrecta .

La agencia aclara que los pagos parciales que reducen el saldo por debajo del umbral no bastan por sí solos para retirar la certificación. También contempla exclusiones, entre ellas las deudas pagadas oportunamente mediante acuerdos de cuotas aprobados.

Cómo responder a la comunicación

El Departamento de Estado recomienda revisar la información solicitada en la carta y seguir sus instrucciones para responder. El número de solicitud que figura allí sirve como referencia al consultar sobre el trámite.