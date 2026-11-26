Los trapos de microfibra son los aconsejados para lavar el auto porque no desprenden pelusa.

El alcohol, el vinagre y el jabón líquido son ingredientes sumamente populares dentro de las rutinas de limpieza del hogar, pero de combinarse adecuadamente también permiten crear un líquido para mantener el limpiaparabrisas del auto siempre reluciente.

Este truco casero es recomendado por el gobierno regional del área metropolitana de Portland, Oregón, que en su sitio web oficial detalla los diferentes ingredientes que pueden utilizarse para sustituir productos comerciales y brinda las proporciones para crear cada tipo de mezcla según su propósito.

Alcohol, vinagre y jabón líquido: cómo recomiendan mezclarlos para limpiar el parabrisas del auto

La recomendación oficial es utilizar una jarra de aproximadamente 3,8 litros para mezclar:

946 ml de alcohol isopropílico

1/4 de taza de vinagre blanco

Unas gotas de jabón líquido

Luego la jarra debe completarse con agua y finalmente volcarse en el envase del coche destinado al líquido del limpiaparabrisas. De esta forma, se crea en casa el líquido necesario para asear esta superficie, que después podrá ser utilizado cuando se considere necesario.

Estos tres ingredientes permiten crear un limpiaparabrisas casero. Fuente: Imagen ilustrativa creada con ChatGPT - El Cronista USA

El alcohol, por un lado, funciona como disolvente, ayudando a remover toda la suciedad adherida al vidrio. El vinagre “elimina la espuma de jabón, la grasa y los depósitos minerales y actúa como desodorizante”, se indica. Finalmente, el jabón líquido actúa como tensioactivo, facilitando que se desprendan los residuos.

Cada cuánto se recomienda lavar el auto y cómo aconsejan hacerlo

La AAA Club Alliance explica que la recomendación es lavar el auto con una frecuencia de 1 a 3 semanas y nunca hacerlo a la luz directa del sol ni cuando está caliente.

“Las altas temperaturas hacen que los líquidos se sequen rápidamente, dejando manchas y depósitos minerales en la pintura”, se indica.

Además, al llevar a cabo esta tarea se aconseja empezar por los neumáticos, para luego lavar y enjuagar cada sección de la carrocería de forma individual, siempre de arriba hacia abajo y considerando los marcos de las puertas y los maleteros.